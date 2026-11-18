Der deutschstämmige US-Milliardär Peter Thiel hat bei Vista Energy nachgekauft. Wie Bloomberg am Mittwoch berichtete, wies sein Hedgefonds Thiel Macro LLC zum Ende des dritten Quartals eine Position von 1,9 Millionen US-Hinterlegungsscheinen, sogenannten ADRs, aus. Aktuell handeln diese ADRs in den USA bei 52,83 Dollar, Thiels Position ist damit rund 100 Millionen US-Dollar wert.

Erstmals hatte Thiel, der zu den Gründern von Paypal und Palantir sowie einem der ersten Kapitalgeber Metas zählt, im zweiten Quartal in Vista investiert. Damals kaufte er 1,2 Millionen Anteile über seinen Hedgefonds. Laut Bloomberg war Thiels Vista-Aktienpaket Ende September in etwa so viel wert wie dessen Amazon-Position.

Vista Energy war ursprünglich ein sogenannter SPAC in Mexiko, also ein Investmentvehikel, welches beispielsweise für einen Börsengang über eine Verschmelzung genutzt werden kann. 2018 kaufte Vista Ölförderanlagen in Argentinien und ist seitdem nach eigenen Aussagen zum größten unabhängigen Ölförderer des Landes herangewachsen.

Thiel gilt als Unterstützer des ultralibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei und kaufte auch ein Anwesen in der Hauptstadt Buenos Aires. Zum Teil lässt sich Thiels Engagement in Vista so erklären. Allerdings zeigte eine onvista-Auswertung von Thiels Käufen im zweiten Quartal, dass der Tech-Milliardär generell in großem Stil auf Energieversorger und fossile Rohstoffe setzt, nachdem er zuvor monatelang gar keine in Amerika gehandelten Aktien im Portfolio gehalten hatte.