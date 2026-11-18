BERLIN (dpa-AFX) - Eigentlich ist er als Fußball-Legende vom FC Bayern München und als langjähriger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bekannt: Nun soll Philipp Lahm Botschafter werden - für die vom Bundeskabinett beschlossene Finanzbildungsstrategie, wie das Finanzministerium mitteilte. Der 43-jährige heutige Unternehmer soll den Menschen die Bedeutung von Finanzwissen vermitteln und dafür werben, sich in diesem Themenbereich kundig zu machen.

Mit Finanzen hatte der Weltmeister von 2014 natürlich auch als Profi-Fußballer zu tun. Nach seinem Karriereende investierte Lahm jedoch in verschiedene Unternehmen und Start-ups. Am Naturkosthersteller Schneekoppe etwa übernahm er über seine Holding 2018 die Mehrheitsanteile.

Auch KiKa-Moderatorin wird Botschafterin

Einem jüngeren Publikum wird wohl eher eine andere künftige Finanzbildungsbotschafterin bekannt sein: die KiKa-Moderatorin und Schauspielerin Tomomi Themann. Bekannt ist die 24-Jährige unter anderem aus dem Kinofilm "Die Schule der magischen Tiere 4" und als Moderatorin der Wissenssendung "Tomomi und das Geld".

Erstmalig gibt es eine Finanzbildungsstrategie vom Bund

Die Finanzbildungsstrategie schafft erstmals einen ressortübergreifenden Handlungsrahmen zur Stärkung der Finanzkompetenz. Im Fokus stehen Personen, die sich bisher weniger mit Finanzwissen auseinandergesetzt haben. Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Strategie sieht sieben Handlungsfelder vor - von Altersvorsorge und Kapitalmarkt bis hin zu Gründungskompetenz. Auch die Frühstartrente und die Reform der privaten Altersvorsorge sollen Thema sein.

BVR: Bedarf an Finanzbildung bei jungen Menschen groß

Wie groß der Bedarf gerade bei jungen Menschen an Finanzbildung ist, zeigt eine aktuelle repräsentative Befragung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken: Rund 80 Prozent der 18- bis 30-Jährigen finden es wichtig, die eigenen Finanzen im Griff zu haben, doch nur 45 Prozent fühlen sich bei Finanzthemen sicher. 58 Prozent wünschen sich leicht verständliche Unterstützung./flo/DP/jha