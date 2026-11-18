BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zum Mittelstand/Reformen:

"Entscheidend ist aber, dass die Politik die Leistung von kleinen und mittleren Betriebe nicht nur in Sonntagsreden und eben bei Preisverleihungen würdigt, sondern deren Unterstützung als eine Daueraufgabe ansieht. Leider hat Deutschland ein beträchtliches Standortproblem. Ob ausufernde Bürokratie, teure Energie oder hohe Steuer- und Abgabenlast - all die Defizite sind hinlänglich bekannt, die Politik hat sie viel zu lange ignoriert. Und auch die schwarz-rote Bundesregierung ist in puncto Reformen - darüber kann eine etwaige Stromsteuersenkung für alle nicht hinwegtäuschen - erschreckend mutlos. Das hat nichts mit Schlechtreden zu tun, das ist bittere Realität. Denn Deindustrialisierung und Jobabbau nehmen rasant Fahrt auf."/DP/jha