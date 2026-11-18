NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Krankenversicherung/Facharzttermine:

"Dass Ärzte für ihre Arbeit angemessen bezahlt werden wollen, ist nicht verwerflich. Doch gleichzeitig ist es keine revolutionäre Erkenntnis, dass ein Gesundheitssystem nicht unbegrenzt Leistungen finanzieren kann. Die Bundesregierung darf sich nicht darauf verlassen, dass nach den Kürzungen schon alles gutgehen wird. Denn: Die gesetzliche Krankenversicherung lebt von dem Versprechen, dass medizinische Versorgung keine Frage des Geldbeutels sein darf. Wenn dieses Versprechen nicht mehr eingelöst werden kann, ist das ein politisches Versagen."/DP/jha