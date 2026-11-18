Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Glücksatlas
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Glücksatlas:
"Wo das Leben noch einigermaßen bezahlbar ist, steigt die Zufriedenheit. Das kann die Politik beeinflussen - sie tut es derzeit meistens nicht. Fürs persönliche Glück ist jede(r) zu einem Gutteil selbst verantwortlich: Es kommt darauf an, wie man auf sein Leben blickt - und was man daraus macht. Viele merken: Das reale Leben außerhalb des Internets ist das lebenswertere - mit echten Begegnungen, mit Austausch statt Konfrontation. So geht's zum Glück!"/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Nach Nvidia-CEO RücktrittNeue US-Einschränkungen für Export von KI-Chipsgestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Übernahme der Commerzbankgestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio15. Nov. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026