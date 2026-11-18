SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen mit einem Handschlag begrüßt und erste Worte miteinander gewechselt. Die beiden trafen im Beisein von Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping aufeinander, bevor sich die Teilnehmer des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) zu einem sogenannten Familienfoto aufstellten. Trump stand rechts von Xi, Putin links neben Xis Ehefrau Peng Liyuan.

Trump, Xi und Putin sehen sich an diesem Donnerstag auch zum ersten Dreiergipfel von Staatschefs der USA, Chinas und Russlands. Das Treffen wird mit Spannung erwartet.

Dem Apec-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern./mau/DP/mis