- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 18. Nov (Reuters) - Die von Union und SPD vereinbarten Einsparungen bei der Rentenversicherung schlagen sich in der Rentenkasse mit einer geringeren Rücklage und einem stärkeren Anstieg des Beitragssatzes nieder. Dies geht aus dem am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Rentenversicherungsbericht 2026 hervor. Demnach dürfte ‌der Beitragssatz 2028 von derzeit 18,6 auf 19,8 Prozent steigen. Im früheren Entwurf war noch mit 19,7 Prozent gerechnet worden. Die Rücklage der Rentenversicherung dürfte Ende 2027 ⁠nur noch ⁠10,1 Milliarden Euro betragen. Das wären rund zwei Milliarden Euro weniger als bisher angenommen.

Hintergrund ist eine zusätzliche Kürzung des Bundeszuschusses um drei Milliarden Euro, auf die sich Union und SPD in der vorigen Woche in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 verständigt hatten. Zusammen mit bereits früher beschlossenen Kürzungen werden der Rentenkasse damit 2027 insgesamt ‌4,2 Milliarden Euro an Bundesmitteln vorenthalten.

Die Anhebung des Beitragssatzes ‌2028 auf 19,8 Prozent will die Koalition aber offenbar noch verhindern. Die Berechnungen gehen von geltendem Recht und den Beschlüssen im Haushaltsausschuss aus. "Es ist innerhalb der Regierungskoalition vereinbart, durch geeignete ⁠Maßnahmen sicherzustellen, dass durch die Kürzung des Bundeszuschusses keine zusätzliche Anhebung des Beitragssatzes in ‌2028 erfolgt", heißt es in dem Reuters vorliegenden ⁠Rentenversicherungsbericht. "Die entsprechenden Maßnahmen sind noch nicht in den Berechnungen berücksichtigt."

RENTEN KÖNNTEN 2027 UM 4,09 PROZENT STEIGEN

Die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung dürfte damit von 41,4 Milliarden Euro Ende 2025 über 31,0 Milliarden Euro Ende 2026 auf nur noch 10,1 ‌Milliarden Euro Ende 2027 abschmelzen. Das entspricht ⁠lediglich 0,31 Monatsausgaben und liegt damit ⁠nur knapp oberhalb der gesetzlichen Mindestreserve.

Die über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können aber 2027 auf eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge hoffen, wie Reuters bereits Anfang November berichtet hatte. Das Bundesarbeitsministerium geht in dem Bericht aufgrund vorläufiger Berechnungen von einer Rentenerhöhung zum 1. Juli um 4,09 Prozent aus. Der aktuelle Rentenwert würde damit von 42,52 auf 44,26 Euro steigen. Für einen Standardrentner mit 45 Beitragsjahren und stets durchschnittlichem Verdienst bedeutete dies monatlich 78,30 Euro mehr brutto. Die endgültige ⁠Rentenanpassung wird erst im Frühjahr festgelegt, wenn alle notwendigen Daten zur Lohnentwicklung vorliegen.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)