PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben sich am Mittwoch dem Sog der schwächelnden US-Börsen nicht entziehen können. "Die Quartalszahlen von Nvidia haben den Verkaufsdruck an den Aktienmärkten bislang nicht stoppen können", kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Nun richtet sich die Hoffnung auf den Börsengang von Anthropic . Ein erfolgreicher Handelsauftakt könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben."

Der zunächst robuste EuroStoxx 50 drehte mit dem Handelsstart in New York endgültig ins Minus und schloss 0,93 Prozent tiefer bei 6.154,39 Punkten. Damit verzeichnete der Leitindex der Eurozone den vierten Verlusttag in Folge.

Ähnlich erging es dem Züricher SMI , der letztlich um 0,60 Prozent auf 14.886,12 Punkte nachgab. In London verabschiedete sich der FTSE 100 mit einem Abschlag von 1,30 Prozent auf 10.551,17 Zähler. Ihn belasteten vor allem deutliche Kursverluste der schwergewichteten Rohstoff- und Öltitel.

Deren Subindizes standen auch im marktbreiten Stoxx Europe 600 am stärksten unter Druck. Die Ölpreise gingen nach der jüngsten Stabilisierung weiter zurück, während die Notierungen für Edel- und Industriemetalle ihre Talfahrt fortsetzten. "Die erneut gestiegenen Inflations- und Zinssorgen in den USA haben die Anleger verunsichert", kommentierte Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Bei EuroStoxx-Schlusslicht Prosus mussten die Anleger zur Wochenmitte einen Kursrutsch von 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit September 2024 verkraften. Die wichtige chinesische Beteiligung Tencent hatte mit ihren Geschäftszahlen enttäuscht.

Im schwachen Versicherungssektor ging es für die Aktien von Generali um 2 Prozent bergab. Dass sich die Italiener "voll auf Kurs"sehen, sämtliche Ziele ihres aktuellen Planungszeitraums 2024 bis 2027 zu übertreffen, half dem Kurs nicht./gl/he