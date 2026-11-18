NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,42 Prozent höher bei 27.116,26 Punkten. Der mangelnden Begeisterung über starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick von Nvidia stand die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gegenüber. Dies "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG.

Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 7.323,63 Zähler wenig von der Stelle. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.

Die vorbörslich noch erholten Nvidia-Aktien büßten am Ende weitere 2,9 Prozent ein, obwohl der Konzern über ein rasantes Quartalswachstum berichtete, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Für den wegen mehrerer Affären zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.

Der wichtige Halbleitersektor zeigte nach den Nvidia-Zahlen eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Für die seit Jahresbeginn immer noch starken Sandisk -Titel ging es um weitere 2,6 Prozent bergab. Ähnlich sah es bei Marvell Technology mit einem Minus von 2,2 Prozent nach der vorherigen Stabilisierung aus. Bei Qualcomm mussten die Anleger einen Kursrückgang um 4,1 Prozent verkraften. Dagegen legten unter anderem AMD , Broadcom und Cisco klar zu.

Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf den KI-Konzern Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Kreisen zufolge liegt der Ausgabepreis bei 83 Dollar je Aktie. Zudem sei das Volumen des Angebots erhöht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die ursprüngliche Preisspanne hatte von 70 bis 78 US-Dollar gereicht, angestrebt war eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.

"Die gegenüber den ursprünglich diskutierten Größenordnungen zurückhaltendere Bewertung scheint sich auszuzahlen", kommentierte Experte Bouhmidi. Vor allem Privatanleger zeigten ein großes Interesse. Vor diesem Hintergrund "erscheint ein Ausgabepreis oberhalb von 80 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Damit würde das öffentliche Emissionsvolumen auf mehr als 66 Milliarden Dollar steigen. Das wäre weiterhin weniger als beim Börsengang von SpaceX, läge aber deutlich über den Erwartungen von vor zwei Wochen."

Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Die Aktien der Baumarktkette Lowe's stiegen um 1,1 Prozent und die von Target um 4 Prozent.

Die Aktien von Krankenversicherern gerieten weiter unter Druck. Als Dow-Schlusslicht büßten Unitedhealth rund 10 Prozent ein. Außerhalb des New Yorker Leitindex ging es für die Titel der Branchenkollegen Humana , Centene und CVS Health um 5,2 bis 13 Prozent bergab. Als Belastung erwies sich eine geplante Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer./gl/he