LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Das Unternehmen will bis 2030 den Umsatz deutlich steigern; zudem soll von jedem Euro Umsatz im Tagesgeschäft mehr Gewinn übrig bleiben. Die Priorität liege auf der Profitabilität, da sie ein wichtiger Faktor bei der Finanzierung künftiger Investitionen und Innovationen sei, erläuterte Unternehmenschef Stefan Dräger am Mittwoch auf einem Investorentag in Lübeck. Hier sieht der Manager bereits Fortschritte. Dräger habe seine Profitabilität seit 2023 trotz negativer Einmaleffekte im Jahr 2024 und US-Zöllen 2025 verbessert, betonte der Konzernlenker.

Die Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags kamen an der Börse gut an und trieben die Vorzugsaktie des Unternehmens auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher. Zuletzt gewann das im SDax notierte Papier gut sechs Prozent auf 118,60 Euro. Das Plus seit Jahresbeginn steigt damit auf gut 70 Prozent - damit gehört die Aktie zu den diesjährigen Besten im Index.

Der Erlös soll jährlich um fünf Prozent wachsen und 2030 rund 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie der SDax-Konzern mitteilte. Dies wären eine Milliarde Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Millionen Euro beitragen.

Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 Prozent verbessern, nach 6,7 Prozent im vergangenen Jahr.

"In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze", sagte Unternehmenschef Dräger laut Mitteilung. In der Sicherheitstechnik baue der Konzern sein Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Dazu zählen die US-Feuerwehr, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende. Zugleich werde das Unternehmen seine Produktivität erhöhen, so der Manager. Dabei peilt der Konzern bis 2030 für die Medizintechnik eine operative Marge von 7 bis 9 Prozent und für die Sicherheitstechnik 14 bis 16 Prozent an.

Ein Händler lobte den Ausblick. Der angepeilte Umsatz von 4,5 Milliarden Euro liege über den bislang erwarteten 4,3 Milliarden Euro, sagte er. Zudem verwies er auf das Ziel für die operative Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent 2030. "In früheren Aussagen war die Rede von einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent", sagte er und hob zudem hervor, dass die bisherige Konsensschätzung bei nur 8 Prozent liege./mne/tav/mis