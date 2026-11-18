SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump trifft bei seinem China-Besuch nach Angaben eines US-Regierungsbeamten auch Kremlchef Wladimir Putin zu einem Zweiergespräch. Das Treffen soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Wann genau das Gespräch stattfinden soll, blieb zunächst unklar.

Trump und Putin nahmen am Abend am offiziellen Empfang zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Metropole Shenzhen teil.

Es gebe eine Vielzahl an Fragen zu besprechen, hatte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dem russischen Staatsfernsehen vorab gesagt. Trump und Putin hatten sich im August vorigen Jahres zuletzt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska getroffen und dabei vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump bemüht sich als Vermittler um eine Beendigung des Krieges, immer wieder wird ihm aber auch zu viel Russland-Nähe vorgeworfen. Beide Präsidenten hatten auch mehrfach miteinander telefoniert.

Vorbereitung auf Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi

Putin und Trump sind am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zu einem geplanten Dreiergipfel mit Xi verabredet. Es handle sich um ein bedeutendes Treffen, von dem viele gute Ergebnisse erwarteten, sagte Uschakow. Am Mittwochabend teilte er mit, dass an der genauen Tagesordnung noch gearbeitet werde. Aber auch bei diesen Gesprächen solle es um die Ukraine gehen. Trump hatte gesagt, dass er mit Putin und Xi über Fragen der nuklearen Abrüstung reden wolle.

Gearbeitet werde auch an einem Abschlussdokument des Gipfels, sagte Uschakow. Es müssten Eckpunkte geklärt werden. "Es läuft bis jetzt eine intensive Arbeit", sagte Uschakow. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Staatschefs von China, Russland und den USA zu einem Gipfel zusammenkommen. Russische Kommentatoren hatten von einem neuen G3-Format gesprochen.

Dem Apec-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern./mau/DP/jha