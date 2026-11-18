WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einem überraschenden Besuch in Caracas eine Vereinbarung zur militärischen Zusammenarbeit mit Venezuela unterzeichnet. Diese ermögliche es den USA, mit der Regierung und dem Militär Venezuelas zu kooperieren, etwa beim Austausch von Geheimdienstinformationen, sagte Hegseth nach einem Treffen mit der geschäftsführenden Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, in der venezolanischen Hauptstadt. Am 3. Januar hatten die USA bei einem Militäreinsatz in Caracas den früheren Machthaber Nicolás Maduro gefangengenommen.

"Venezuela hat sich von unserer aggressivsten regionalen Bedrohung zu einem kooperativen Sicherheitspartner gewandelt", sagte Hegseth. In der Vereinbarung "sehen wir eine Wiederbelebung unserer Verteidigungspartnerschaft und die Chance für eine Zusammenarbeit zwischen unseren beiden großartigen Streitkräften". Die US-Regierung hatte Hegseths Besuch vorab nicht öffentlich angekündigt.

Der Pentagon-Chef lobte die derzeitige Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Kampf gegen den Drogenhandel und kriminelle Netzwerke sowie in Wirtschaftsfragen. "Der Wohlstand, der Frieden und die Stabilität Venezuelas bedeuten eine sicherere und geschützte Hemisphäre", sagte Hegseth.

Rodríguez: Gemeinsam den Bedrohungen entgegentreten

Die venezolanische Präsidentin sprach von der Wiederaufnahme der technisch-militärischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Die Vereinbarung werde ermöglichen, die Ausbildung der venezolanischen Streitkräfte zu verbessern und sie besser auszurüsten. Dank der verstärkten Partnerschaft würden die USA und Venezuela gemeinsamen Bedrohungen besser entgegentreten können.

Das US-Militär hatte Anfang Januar den autoritären Staatschef Maduro und dessen Ehefrau gefangengenommen und danach außer Landes gebracht. Beide befinden sich inzwischen in New York, wo ihnen wegen angeblicher Verwicklung in das internationale Drogengeschäft der Prozess gemacht werden soll.

Venezuela verfügt über riesige Ölvorkommen

Hegseth ist nicht das erste Kabinettsmitglied der Regierung von US-Präsident Donald Trump, das nach dem US-Angriff auf Venezuela Anfang des Jahres das Land besucht: Vor ihm waren bereits Energieminister Chris Wright und Innenminister Doug Burgum dort.

Nach Maduros Sturz übernahm Rodríguez, die zuvor Vizepräsidentin war, als geschäftsführende Präsidentin die Führung in Venezuela. Sie gilt als zentrale Ansprechpartnerin der US-Regierung, vor allem bei Verhandlungen über die Verwaltung der riesigen Ölvorkommen des Landes, die Trump zugunsten der USA nutzen möchte.

Die Oppositionsparteien, die Rodríguez nicht als legitime Staatschefin anerkennen, fordern baldige Wahlen in Venezuela. Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungskritikerin María Corina Machado kehrte zuletzt nach mehreren Monaten im Ausland nach Venezuela zurück./aso/DP/he