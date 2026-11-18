Nach den jüngsten Kursverlusten steht die 200-Tage-Linie (akt. bei 7.345 Punkten) beim S&P 500® im Fokus. Eine weitere wichtige Unterstützung bildet das Junitief bei 7.238 Punkten. Die jüngsten Kursturbulenzen hinterlassen aber selbst im Langfristbereich deutliche Spuren. Auf Monatsbasis scheint die Trendlinie seit dem Jahr 2010 (akt. bei 7.818 Punkten) das Aktienbarometer zuletzt ausgebremst zu haben. In den letzten Monaten hatten sich die amerikanischen „blue chips“ immer wieder mit dieser Trendlinie auseinandergesetzt. Besonders spannend sind dabei verschiedene Indikatorentwicklungen: Beim MACD droht auf historisch hohem Niveau ein neues Ausstiegssignal und ein Rückfall in den seit Mitte der 1990er-Jahre bestehenden Regressionskanal (siehe Chart). Für den Trendfolger wären das zwei wirklich harte Einschnitte, zumal auch im Verlauf des RSI das Risiko einer Topbildung besteht. Nach den Hochs vom Jahreswechsel bei rund 7.000 Punkten besteht aus Sicht des Langfristcharts die nächste Rückzugszone bei 6.317 Punkten (Tief vom März). Vor dem Hintergrund dieser langfristigen Gefahren gilt es für den S&P 500®, die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zu unterschreiten.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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