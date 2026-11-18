KIEL (dpa-AFX) - Für Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt muss sich die Suche nach einem Atommüllendlager strikt an wissenschaftlichen Kriterien ausrichten. "Dass wir den nachfolgenden Generationen neben der Klimakrise auch strahlende Abfälle hinterlassen, ist schlimm genug", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist die Aufgabe unserer Generation, das sicherstmögliche Endlager für Deutschland zu finden."

Atomenergie wirke nur dann wie eine gute Idee, wenn man die Risiken und die ungelöste Frage der Endlagerung verdränge. Die Suche müsse sich daher nicht nur an "streng wissenschaftlichen Kriterien" orientieren, sondern auch unabhängig vom politischen Tagesgeschäft bleiben. "Dieses Pfund sollten wir bewahren und verteidigen", betonte der Minister.

Heute (14.00 Uhr) wird im Umweltausschuss des schleswig-holsteinischen Landtages ein gemeinsamer Bericht des Umweltministeriums in Kiel, des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) und der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zur Endlagersuche in Deutschland erwartet. "Viele Menschen beschäftigt das Thema Endlagersuche", führte Goldschmidt aus. Deshalb sei er erfreut, dass die zuständigen Bundesbehörden der Einladung nach Schleswig-Holstein gefolgt sind.

Nur wenige Flächen im Norden bei Endlagersuche dabei

Bei der Suche nach einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle kommen in Schleswig-Holstein nur noch wenige Bereiche infrage. Der größte Teil des nördlichsten Bundeslandes erfüllt die Anforderungen nicht, wie aus einer neuen Karte der Bundesgesellschaft für Endlagerung Ende Oktober hervorging.

Bei den Flächen, die die Prüfschritte 1 und 2 der sogenannten repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen bestanden haben, handelt es sich um Abschnitte des Glückstädter Grabens in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Segeberg, Plön und Rendsburg-Eckernförde. Außerdem betrifft diese Einschätzung eine Fläche im Kreis Schleswig-Flensburg. Deutschlandweit ist die Suche jetzt auf weniger als fünf Prozent der Landesfläche eingegrenzt.

Zieldatum 2050

Bis spätestens 2050 soll ein Lager für rund 27.000 Kubikmeter hoch radioaktiven Atommüll gefunden werden, der in mehr als 60 Jahren Atomkraft angefallen ist. Der Standort soll Sicherheit für eine Million Jahre bieten. Derzeit lagert deutscher Atommüll in sechzehn oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern. Die letzten deutschen Atomkraftwerke gingen im April 2023 außer Betrieb./xil/DP/zb