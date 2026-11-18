DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Einzelhandel erwartet in diesem Jahr kein besonders gutes Weihnachtsgeschäft. "Die Rahmenbedingungen bleiben schwierig, die Konsumstimmung ist weiterhin verhalten", sagte Carina Peretzke, Sprecherin des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Einzelhändler in NRW können im November und Dezember mit Umsätzen in Höhe von knapp 28 Milliarden Euro rechnen, wie aus einer Verbandsprognose hervorgeht. Der nominale Zuwachs von 2 Prozent werde vor allem vom Onlinehandel getrieben, heißt es. Bereinigt um Preissteigerungen falle das Plus allerdings voraussichtlich deutlich kleiner aus.

Der Handel geht laut Peretzke dennoch optimistisch ins Weihnachtsgeschäft. Grund sei ein leicht positiver Stimmungstrend. Die Verbraucher zeigten Vorfreude auf Weihnachten und wollten für Geschenke etwa so viel Geld ausgeben wie im Vorjahr.

Umfrage: Fast jeder Vierte plant weniger ein als 2025

Laut einer bundesweiten repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag des Handelsverbands (HDE) Deutschland planen die Verbraucher im Schnitt 262 Euro für Geschenke ein und damit einen Euro weniger als 2025. 55 Prozent wollen nach eigenen Angaben genauso viel ausgeben wie im Vorjahr, 24 Prozent weniger, 10 Prozent mehr. Die restlichen Befragten machten keine Angaben oder geben kein Geld für Geschenke aus.

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke sind der Umfrage zufolge Gutscheine, Spielwaren, Bücher und Schreibwaren sowie Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Befragt wurden zwischen dem 13. bis 15. Oktober knapp 2.100 Menschen ab 18 Jahren. Für den Einzelhandel sind November und Dezember die wichtigste Zeit des Jahres. Einige Branchen erzielen in diesen Monaten ein Viertel ihres Jahresumsatzes.

Was Glühwein und Weihnachtsbäume kosten

Zur Weihnachtszeit müssen sich Menschen in NRW teilweise auf höhere Preise einstellen, etwa bei Weihnachtsbäumen. Die beliebte Nordmannstanne kostet je laufendem Meter laut Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger dieses Jahr zwischen 25 und 33 Euro. Das sind den Angaben zufolge rund zwei Euro mehr als im Vorjahr. Grund dafür seien die steigenden Kosten der Betriebe etwa für Dünger, Kraftstoff und Personal.

Die Glühweinpreise auf den Weihnachtsmärkten sind dagegen in vielen großen Städten im Vergleich zu 2025 stabil. In Düsseldorf, Köln, Bonn und Essen-Steele kostet das Getränk so viel wie im Vorjahr, wie eine Umfrage der dpa ergab. In der Dortmunder Weihnachtsstadt steigt der Preis um 50 Cent./cr/DP/zb