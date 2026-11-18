Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die SPD dämpft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses mit der Union die Erwartungen an eine dauerhafte Senkung der Stromsteuer über das Jahr 2027 hinaus. Es gebe zwar die klare Absicht, die vereinbarte Entlastung für alle auf das europäische Minimum ‌längerfristig beizubehalten, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf am Mittwoch nach der nächtlichen Sitzung der Koalitionsspitzen. Dafür müsse jedoch die Frage der Finanzierung geklärt sein. Der SPD-Politiker ⁠wollte nicht ⁠zusagen, dass die niedrigere Stromsteuer auch 2028 gelte: "Also ich persönlich kann das niemandem versprechen und ich würde uns allen auch raten, das niemandem zu versprechen. Diese Vereinbarung gilt jetzt erstmal für das Jahr 2027." Man müsse den Leuten "reinen Wein einschenken", da die Haushaltsaufstellung für 2028 eine große Herausforderung für die ‌Koalition werde und dies momentan niemand vorhersagen könne.

Es ‌gehe um einen Milliardenbetrag, erklärte Klüssendorf weiter. "Wir haben von vornherein gesagt, dass wir die Stromsteuer auch für alle absenken wollen. Das war nie fraglich. Wir haben immer ⁠nur auf den Punkt der Finanzierung hingewiesen, weil die eben unklar war. Wir ‌haben auch Vorschläge gemacht, wie man sowas ⁠hätte strukturell finanzieren können, zum Beispiel mit dem Abbau klimaschädlicher Subventionen. Da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Das ist vielleicht auch noch ein Modell, das ja auch für die Zukunft dann noch gelten ‌kann. Wir werden das auf jeden ⁠Fall mit einbringen, wenn es um die ⁠strukturelle Finanzierung geht."

Die Stromsteuer liegt derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde und soll auf das europäiische Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde sinken. Dies bedeutet Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt von rund fünf Milliarden Euro jährlich.

Die Koalitionspartner hätten mit dem Beschluss aber für 2027 ihr Versprechen eingelöst, sagte Klüssendorf. "Auch hier werden Menschen entlastet. Auch hier werden Familien entlastet. Auch hier werden kleine und mittelständische Unternehmen, die dieses Jahr noch nicht von der Absenkung ⁠der Stromsteuer profitiert haben, entlastet."

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)