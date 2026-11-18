MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Stellwerkstörung hat mitten im Feierabendverkehr den Nürnberger Hauptbahnhof lahmgelegt. Aktuell seien keine Zugfahrten von und nach Nürnberg Hauptbahnhof möglich, hieß es bei der Deutschen Bahn. Als Grund wurde ein defektes Stellwerk genannt.

Sämtliche Züge und S-Bahnen würden derzeit zurückgehalten. Eine Sprecherin der Bahn sagte auf Nachfrage, auch der Fernverkehr sei davon betroffen. Nürnberg liegt unter anderem auf der für den Fernverkehr der Bahn wichtigen Achse zwischen Berlin und München. Wie lange die Störung dauern würde, war zunächst unklar./ctt/DP/jha