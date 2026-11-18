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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. November

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day 13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day 16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026 ITA: Generali Group, Investor Day ITA: Saipem, Q3-Zahlen USA: Target, Q3-Zahlen USA: Anthropic, Ende der Zeichnungsphase - Bekanntgabe Ausgabepreis voraussichtlich NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M. 15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin 18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi