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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. November

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen 11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026 16:30 DEU: Mutares, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Procter & Gamble, Investor Day USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26 06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26 08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26 11:00 EUR: Bauproduktion 9/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 10/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe 11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. 11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe 12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin 12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen

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