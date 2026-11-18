Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die hohen Energiepreise treiben die Inflation im Euroraum mächtig in die Höhe und machen eine baldige Zinserhöhung der EZB wahrscheinlich. Die Teuerungsrate kletterte im Oktober auf ‌4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September, wie das EU-Statistikamt am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Damit ⁠wurde eine ⁠frühere Schätzzahl bestätigt. Eine höhere Inflationsrate hatte es zuletzt im September 2023 gegeben, als sich insbesondere Lebensmittel stark verteuerten. Nunmehr sorgen hohe Energiekosten im Zuge des Ölpreisschocks infolge des Iran-Krieges für kräftigen Preisauftrieb: Sie ‌stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,0 ‌Prozent. Im September hatte die Steigerungsrate bei revidiert 19,0 Prozent gelegen.

Die Inflation im Euroraum dürfte aus Sicht der EU-Kommission ⁠2027 hoch bleiben. Die Teuerungsrate könnte laut der Brüsseler ‌Prognose 2026 und 2027 mit ⁠3,2 und 3,1 Prozent noch deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent liegen. Die Währungshüter haben die Leitzinsen im Kampf gegen ‌die hartnäckige Teuerung bereits ⁠im Juni und September angehoben. ⁠Angesichts steigender Inflationsgefahr steuert die EZB laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane wohl auf eine dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr zu. Ein solcher Schritt sei "klug", falls sich die Datenlage bis zur Zinssitzung im Dezember nicht ändere, sagte der Ire unlängst. Ende des Jahres sei mit einer Inflationsrate von "ein wenig" über vier Prozent ⁠zu rechnen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)