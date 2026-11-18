Falls Sie erstmals unsere Artikel lesen, erklären wir zunächst noch einmal, welche Kriterien eine Aktie erfüllen muss, um als Dividenden-Aristokrat geführt zu werden. Von knapp 63.000 börsengehandelten Aktien weltweit zählen lediglich 158 Unternehmen zu diesem erlesenen Kreis.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man börsennotierte Unternehmen, die ihre ausgeschüttete Dividende über einen Zeitraum von mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren jedes Jahr gesteigert haben. Dieses Gütesiegel steht an den Finanzmärkten für besonders krisenfeste, etablierte Konzerne mit verlässlichen Cashflows und einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik.

Die wichtigsten Kriterien (US-Standard)

Ursprünglich stammt der Begriff aus den USA und bezieht sich auf den Index S&P 500 Dividend Aristocrats. Um in diesen Kreis aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strikte Vorgaben erfüllen:

· 25 Jahre Dividendenwachstum: Die reguläre Dividende pro Aktie muss ein Vierteljahrhundert lang ununterbrochen angehoben worden sein. Eine bloße Beibehaltung auf dem Vorjahresniveau führt bereits zum Ausschluss.

· Index-Zugehörigkeit: Das Unternehmen muss Mitglied im US-Leitindex S&P 500 sein.

· Mindestgröße und Handelbarkeit: Es gelten strenge Vorgaben an die Marktkapitalisierung (mindestens drei Milliarden US-Dollar) sowie an das tägliche Handelsvolumen an der Börse.

Good to know about: Cintas

Cintas ist ein führender US-amerikanischer Dienstleister für Unternehmensausstattung, der Firmen vor allem mit gemieteter Berufsbekleidung, Schmutzfangmatten, Hygieneartikeln, Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie Brandschutzlösungen versorgt. Das Geschäftsmodell basiert überwiegend auf mehrjährigen Abonnementverträgen, bei denen das Unternehmen Arbeitskleidung regelmäßig abholt, professionell reinigt, instand hält und wieder ausliefert, was für äußerst planbare und wiederkehrende Umsätze sorgt. Auf dem nordamerikanischen Markt nimmt der Konzern mit einem geschätzten Marktanteil von rund einem Drittel im Kerngeschäft die unangefochtene Spitzenposition ein und betreut über eine Million Geschäftskunden aus Branchen wie Industrie, Logistik, Gastronomie, Einzelhandel und Gesundheitswesen.

Zu den wichtigsten direkten Wettbewerbern zählen die börsennotierten Anbieter UniFirst und Vestis – die ehemalige Uniformsparte von Aramark – sowie das privat geführte Traditionsunternehmen Alsco, während im erweiterten Bereich der Gebäudedienstleistungen auch Konzerne wie Ecolab oder ABM Industries konkurrieren. Im direkten Vergleich sticht der Marktführer durch seine enorme Routendichte und operative Effizienz hervor, denn während Wettbewerber wie UniFirst oder Vestis oft nur operative Gewinnmargen im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich erzielen, erreicht der Branchenprimus operative Margen von über zwanzig Prozent sowie eine deutlich höhere Kapitalrendite und Kundenbindung. Große Wachstumschancen ergeben sich vor allem durch Cross-Selling-Potenziale, indem bestehenden Textilkunden zusätzlich lukrative Sicherheits- und Erste-Hilfe-Dienstleistungen verkauft werden, sowie durch die Expansion in neue Sektoren wie das Gesundheitswesen und die kontinuierliche Konsolidierung des stark fragmentierten Marktes durch Übernahmen, wozu auch die geplante Milliardenakquisition des großen Rivalen UniFirst zählt.

Gleichzeitig bestehen jedoch spürbare Risiken, da das Geschäft stark von der allgemeinen Beschäftigungslage in Nordamerika abhängt und ein wirtschaftlicher Abschwung mit steigender Arbeitslosigkeit den Bedarf an Berufskleidung direkt dämpfen würde. Hinzu kommen potenzielle Belastungen durch steigende Lohn-, Treibstoff- und Textilkosten, kartellrechtliche Hürden bei Großübernahmen, langfristige Veränderungen der Arbeitswelt hin zu mehr Heimarbeit sowie die oft ambitionierte Bewertung der Aktie an der Börse. Langfristig orientierte Anleger profitieren bei diesem Unternehmen dennoch von einem tiefen wirtschaftlichen Burggraben durch hohe Wechselkosten der Kunden, einer starken Preissetzungsmacht, kontinuierlichen Aktienrückkäufen und einer seit Jahrzehnten verlässlich steigenden Dividende, was den Konzern zu einem klassischen Qualitätswert mit stetigem Cashflow macht.

Die fundamentalen Zahlen

Das Unternehmen ist mit einer Netto-Marge von 17,77 Prozent kaum anfällig für konjunkturelle Schwankungen. Den Gewinn steigerte man seit 2016 von damals 0,72 Dollar auf nunmehr 5,04 US-Dollar je Aktie. Bis 2029 soll das Ergebnis auf 6,63 Dollar pro Anteilsschein verbessert werden. Der Verschuldungsgrad ist niedrig und die Bewertung an der Börse mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von derzeit 43 etwas über dem langfristigen Durchschnitts-KGV.

Prozyklisches Signal, wenn…

Welch eine Trendaktie! Der Kurs hat sich unglaublich beständig aus den 80er-Jahren heraus vom Pennystock-Niveau zu einem echten Schlachtschiff unter den Dividenden-Aristokraten entwickelt. Nur wenige Titel weisen eine derartige Trendstärke auf.

Die aktuelle Trading-Situation ist insofern spannend, als sich beim Ausbruch auf ein neues Allzeithoch eine vermeintliche Umkehrkerze formiert hat, die technische Trader als Motiv für eine spekulative Short-Position nutzen dürften. WENN aber wider Erwarten der technischen Trader keine Korrektur einsetzt, sondern der Kurs die 233,46 Dollar Marke überwindet und damit den Ausbruch als „echt“ bestätigt, wird es potenziell einige auf dem falschen Fuß erwischen und kann den Trend kurzfristig zusätzlich beschleunigen.

Eine sinnvolle Absicherung kann bei etwa 190 Dollar in Form eines Stop-Loss gewählt werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wir haben hier eine „wenn, dann…“-Konditionierung für diese Trading-Chance. Diese sollte in der speziellen Ausgangssituation auch unbedingt eingehalten werden, da man andernfalls direkt in den Anfang einer Korrekturbewegung hinein Long geht. Ergo: WENN der Kurs auf ein neues Allzeithoch ausbricht, DANN kann ein Long-Engagement eingegangen werden. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, bei dem der K.O.-Level in etwa dort gelegen ist, wo laut Strategie die Stop-Loss-Absicherung sitzen muss. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Cintas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 184,212 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 222 Dollar entspricht das einem Hebel von 5,94. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR114J.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 233,46 USD

Unterstützungen: 182 und 190 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Cintas

Basiswert Cintas WKN UR114J ISIN DE000UR114J6 Basispreis 184,212 USD K.O.-Schwelle 184,212 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 5,94 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.