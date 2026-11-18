Unser Trading ist sehr breit diversifiziert. Das gilt nicht nur für die Marktauswahl, sondern auch für die Strategie-Arten, mit denen wir agieren. Es ist wichtig, ein sehr heterogenes Strategie-Portfolio zu handeln, um für die unterschiedlichsten Markt-Modi das jeweils passende Werkzeug zu haben. So nutzen wir Ausbruchs-Strategien im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich, saisonal-zyklische Ansätze im Intraday-, kurzfristigen, mittel- und langfristigen Zeitfenster, News-Strategien, Intermarket-Ansätze, Investment-Strategien etc.

Die heute vorgestellte Chance entstammt aus dem Fundus der sogenannten Shortterm Seasonals. Damit sind insgesamt 211 Setups mit einer Haltedauer von zwei bis maximal 20 Handelstagen benannt.

Was sind Shortterm Seasonals?

Shortterm Seasonals nutzen sich wiederholende Effekte in spezifischen Monaten. Es geht dabei NICHT darum, den Markt in eine typische Monats-Zyklik zu pressen, sondern es gibt innerhalb eines Kalenderjahres fundamental basierte Effekte, die mit bestimmten News-Terminen, Steuerstichtagen, Ernte- und Pflanzphasen, Roll-Terminen, Abrechnungsterminen von Futures und Optionen und dergleichen mehr zu tun haben. Diese Setups handeln nur in spezifischen Monaten und darin wiederum in einem klar eingegrenzten Zeitraum, der in TDM (Trading Day of Month) terminiert ist.

Die dahinter stehenden, fundamentalen Effekte sind so stark und unabänderlich, dass sie über die volle verfügbare Historie von nunmehr knapp 60 Jahren stabil überdurchschnittlich positiv performen. Denn selbst in unserem beruflichen und privaten Alltag gibt es zu den immer gleichen Zeiten in spezifischen Monaten Dinge, die wir oder die sich wiederholen. Und zwar Jahr für Jahr. Überlegen Sie doch mal selbst: Es gibt Zeitfenster, zu denen Sie Ihre Steuererklärung abgegeben haben müssen. Immer zu Weihnachten kaufen Sie…. In den Sommerferien… An Ostern… Im Spätsommer wurde früher Heizöl für den Winter angeliefert… Unser Leben läuft in zyklischen Mustern. Das geht hinein bis in die täglichen Abläufe, wo wir vermutlich alle eine Morgenroutine haben, zu spezifischen Zeiten Mittagessen, Feierabend haben, zum Sport gehen, uns an spezifischen Tagen mit Freunden treffen.

Die November-Saisonalität von Kupfer

Die kurzfristige saisonale Zyklik im November hat bei Kupfer selbstverständlich fundamentale Treiber. Diese sind in zwei Drittel der Jahre so stark ausgeprägt, dass sie den Preis gen Norden treiben, sind aber auch mal überlagert. Wir wollen uns anschauen, was fundamental „dahinter steckt“, ohne dass daraus resultieren soll, dass wir nun im Einzelfall abklären müssen, ob Faktor eins, zwei, drei und vier gegeben sind oder nicht. Wir wissen, dass der Effekt öfter und stärker gegeben ist, als er es nicht (erfolgreich) ist. Und so gehen wir mit unseren Shortterm Seasonals bei 211 Einzel-Setups vor. Es ist so, wie wenn Sie wissen, dass im Getränkemarkt Ihres Vertrauens zum Beispiel immer dienstags Nachschub kommt. Sicher: in Einzelfällen kommt aus diesem und jenem Grund an einem Dienstag auch mal keine Lieferung oder sie kommt, aber das, was Sie benötigen, ist nicht dabei. Doch wenn Sie für sich kultivieren, immer dienstags abends oder meinetwegen mittwochs früh Ihren Getränkemarkt aufzusuchen, dann wird das in Summe viel öfter von Erfolg gekrönt sein, als es nicht klappt. Sie müssen nicht jedes Mal anrufen und nachfragen, ob eine Lieferung gekommen ist, sondern das einfache und erfolgreiche System ist: „dienstags kommen neue Kisten mit Getränken. Dann fahre ich hin!“

Widmen wir uns nun, des besseren Verständnisses wegen, den Haupt-Treibern des kurzfristig saisonalen Effektes, den wir hier systematisch Jahr für Jahr zur immer gleichen Zeit ausspielen:

1. Abschluss des Roll-Zyklus vom Dezember- auf den März-Future

An der US-Terminbörse COMEX sind März, Mai, Juli, September und Dezember die liquiden Hauptkontrakte. Der Dezember-Kontrakt erreicht seinen First Notice Day (den ersten Tag, an dem physische Lieferung zugewiesen werden kann) am letzten Geschäftstag im November.

Institutionelle Fonds und Rohstoff-ETFs rollen ihre Positionen ab etwa zwei Wochen vor dem Stichtag aus dem Dezember- in den März-Kontrakt um. Dieser Roll-Vorgang erzeugt bis rund zum 14. Handelstag im November strukturellen Verkaufsdruck auf den auslaufenden Kontrakt. Sobald diese Umschichtungen abgeschlossen sind, verschwindet dieser technische Bremsklotz.

2. Ende der industriellen Lagerreduzierung („Year-End Destocking“)

Viele westliche Industrieunternehmen bauen zwischen Ende September und Mitte November gezielt ihre Rohstofflager ab, um vor dem Jahresabschluss gebundenes Kapital zu reduzieren.

Stichwort: Eindeckung für das erste Quartal. Ab Mitte bis Ende November ist dieser Lagerabbau abgeschlossen. Einkäufer beginnen stattdessen damit, Liefermengen für das neue Geschäftsjahr abzusichern, was die Nachfrage am Terminmarkt wieder anzieht.

3. Chinesische Lagerauffüllung vor dem Neujahrsfest

China ist der weltweit größte Kupferabnehmer. Nach den ruhigeren Herbstwochen (inklusive der Goldenen Woche im Oktober) starten chinesische Kabelhersteller, Bauzulieferer und Elektronikanbieter ab Ende November ihre Einkaufswelle.

Stichwort: Pufferaufbau. Da die Produktion rund um das chinesische Neujahrsfest (Januar/Februar) stillsteht und im Anschluss sofort auf Hochtouren anläuft, sichern sich Händler bereits ab der zweiten Novemberhälfte Kontingente am Terminmarkt.

4. Branchenimpulse durch die „Asia Copper Week“

Jedes Jahr Mitte November (oft genau in der Woche um den 14. Handelstag) findet in Shanghai die Asia Copper Week statt.

Dort verhandeln große Minenkonzerne, Schmelzhütten und Industriekunden die physischen Lieferprämien und Schmelzlöhne (TC/RCs) für das kommende Kalenderjahr. Diese Abschlüsse machen die tatsächliche Knappheit am physischen Markt sichtbar und lösen oft eine Neubewertung an den Terminbörsen aus.

Das Setup

Ab Handelstag 14 (das ist der 19.11.26) neigt Kupfer in etwa zwei Drittel der Fälle zur Stärke. Die Strategie steigt systematisch alljährlich zum Handelsbeginn (0 Uhr unserer Zeit) an Handelstag 14 im November ein und bleibt bis zum Handelstag 22 oder, falls es nur 21 Handelstage gibt, bis zum ersten Handelstag des Dezember investiert und steigt dann zum Handelsende aus. Für diesen recht kurzen Zeitraum des Engagements ist der durchschnittliche Gewinn pro Trade beachtlich. Er beläuft sich pro gehandelten Futures-Kontrakt auf 1335 Dollar, was fünfeinhalb Punkte (Cent) entspricht. Der Profit-Factor von 2,35 macht deutlich, dass Gewinne und Verluste hier in einem sehr gesunden Verhältnis zueinander stehen.

Bitte beachten: Wir sprechen hier von Handelstagen, nicht von Kalendertagen. Wenn beispielsweise in einem Monat der Erste und der Zweite auf ein Wochenende fallen, dann ist am Dritten Handelstag eins des Monats.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Eines von 211 Shortterm Seasonal Setups aus unserem Fundus. Derartige Effekte müssen wieder und wieder und wieder ausgespielt werden. Ob der einzelne Trade im einzelnen Jahr dabei erfolgreich abschneidet interessiert nicht, wenn man sein Risikomanagement unter Kontrolle hat. Einzelne Trades werden stets nur moderat mit Risiko belastet (kleine Einsätze). So stellen wir sicher, dass einzelne Trades nicht zu große (negative) Wirkung entfalten können, wenn sie fehlschlagen. Für die heutige Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Kupfer

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 5,389 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 5,86 Dollar entspricht das einem Hebel von 9,4. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM1JPZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 7 USD

Unterstützungen: 5,5 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Kupfer

Basiswert Kupfer WKN PM1JPZ ISIN DE000PM1JPZ0 Basispreis 5,389 USD K.O.-Schwelle 5,389 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 9,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.