Auch die nächste Trading-Chance ergibt sich auf ein Unternehmen, das seit sage und schreibe 70 Jahren alljährlich seine Dividende erhöht. Es handelt sich also um die absolute Elite unter den Dividenden-Aristokraten. Doch was genau sind nochmal Dividenden-Aristokraten?

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man börsennotierte Unternehmen, die ihre ausgeschüttete Dividende über einen Zeitraum von mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren jedes Jahr gesteigert haben. Dieses Gütesiegel steht an den Finanzmärkten für besonders krisenfeste, etablierte Konzerne mit verlässlichen Cashflows und einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik.

Die wichtigsten Kriterien (US-Standard)

Ursprünglich stammt der Begriff aus den USA und bezieht sich auf den Index S&P 500 Dividend Aristocrats. Um in diesen Kreis aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strikte Vorgaben erfüllen:

· 25 Jahre Dividendenwachstum: Die reguläre Dividende pro Aktie muss ein Vierteljahrhundert lang ununterbrochen angehoben worden sein. Eine bloße Beibehaltung auf dem Vorjahresniveau führt bereits zum Ausschluss.

· Index-Zugehörigkeit: Das Unternehmen muss Mitglied im US-Leitindex S&P 500 sein.

· Mindestgröße und Handelbarkeit: Es gelten strenge Vorgaben an die Marktkapitalisierung (mindestens drei Milliarden US-Dollar) sowie an das tägliche Handelsvolumen an der Börse.

Good to know about: Parker Hannifin

Parker Hannifin ist ein weltweit führender US-amerikanischer Industriekonzern mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, der sich auf Antriebs- und Steuerungstechnologien spezialisiert hat. Das 1917 gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt unverzichtbare Schlüsselkomponenten sowie komplette Systemlösungen für alles, was sich bewegt oder gesteuert werden muss. Das extrem breite Produktportfolio umfasst über eine Million Artikel aus den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Elektromechanik, Filtration, Klimatechnik, Prozesssteuerung sowie Dichtungssysteme. Diese Technologien kommen in nahezu allen Industriebranchen zum Einsatz, darunter in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau, in der Automobil- und Transportbranche, in der Energieerzeugung sowie in der Medizintechnik.

Auf dem Weltmarkt nimmt der Konzern eine herausragende Spitzenposition ein und gilt als der global größte und am breitesten diversifizierte Anbieter in der Bewegungs- und Steuerungstechnik. Diese starke Marktstellung basiert auf einem enormen globalen Vertriebsnetz mit tausenden eigenen Standorten und unabhängigen Händlern, das eine schnelle Ersatzteilversorgung vor Ort garantiert. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil liegt in der tiefen Integration der Produkte in die Maschinen und Anlagen der Kunden. Da ein Wechsel des Zulieferers für Industriekunden mit extrem hohen technischen Umrüstungskosten und Ausfallrisiken verbunden wäre, entsteht ein stabiler Burggraben mit sehr hohen und wiederkehrenden Umsätzen im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft.

Im direkten Vergleich mit der Konkurrenz zeigt sich eine deutliche strategische Differenzierung. Während Wettbewerber wie Bosch Rexroth, Eaton, Danfoss oder Festo oft stark auf einzelne Teilbereiche wie reine Industriehydraulik, Energiemanagement oder Fabrikautomation fokussiert sind, deckt der US-Konzern als einziger Anbieter das gesamte Spektrum von der klassischen Fluidtechnik über die Filtration bis hin zur hochspezialisierten Luft- und Raumfahrttechnik aus einer Hand ab. Im Vergleich zu europäischen Konkurrenten zeichnet sich das Unternehmen zudem durch eine dezentrale, stark ergebnisorientierte Unternehmenskultur und überdurchschnittlich hohe operative Gewinnmargen aus.

Große Chancen und langfristige Wachstumspotenziale ergeben sich vor allem durch globale Megatrends wie die zunehmende Automatisierung, die Elektrifizierung industrieller Antriebe und die Energiewende. Durch gezielte Übernahmen großer Wettbewerber, wie in der Vergangenheit bei Clarcor, Meggitt oder zuletzt der Filtration Group, baut der Konzern seine Marktanteile in margenstarken Nischen wie der Luftfahrt und der Filtration kontinuierlich aus. Zusätzlich treibt die Verknüpfung klassischer Mechanik mit moderner Sensorik und digitaler Datenanalyse die Entwicklung hin zu intelligenten, vorausschauenden Wartungssystemen voran, was neue Geschäftsmodelle eröffnet.

Demgegenüber stehen jedoch auch spezifische Risiken. Da ein Großteil des Geschäfts im klassischen Maschinenbau und in der Schwerindustrie verankert ist, unterliegt die Nachfrage spürbaren konjunkturellen Schwankungen, wenn Industrieunternehmen ihre Investitionen zurückfahren. Hinzu kommen mögliche Lieferkettenstörungen, steigende Rohstoffpreise sowie der zunehmende Wettbewerbsdruck durch spezialisierte Technologieanbieter aus Asien. Im Luft- und Raumfahrtsektor bergen strenge Sicherheitsauflagen zudem das Risiko teurer Rückrufe oder Verzögerungen bei großen Flugzeugbauern wie Boeing oder Airbus. Schließlich birgt die aggressive Übernahmestrategie stets die Herausforderung, neu zugekaufte Großunternehmen reibungslos in die bestehende Konzernstruktur zu integrieren.

Der Chart

Eine Verzehnfachung seit dem Zwischentief 2020 steht bei dieser Aktie zu Buche. Nur ganz wenige Titel haben sich im gleichen Zeitraum derart stabil in einem Trend bewegen können. Spekulative und mutige Trader können aktuell an der steilsten Trendlinie eine Tranche kaufen. Wer auf ein Abstauber-Limit abzielt, für den wäre die Region von 706 bis 815 US-Dollar vorzumerken. Hier liegen jeweils horizontale Unterstützungslinien und unweit der 700er-Marke verläuft zudem eine Aufwärtstrendlinie.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine Aktie, die wir schon seit über 10 Jahren in unserem Investment-Portfolio haben und von Zeit zu Zeit sogar aufstocken. Für die heutige Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Wichtig ist auch hierbei, dass sich bei solchen Qualitäts-Aktien anbietet, in mehreren Tranchen zu operieren, um den Cost-Average-Effekt auszuspielen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Parker Hannifin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 717,534 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 920 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,28. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PJ4JCX.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1102 USD

Unterstützungen: 706 und 815 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Parker Hannifin

Basiswert Parker Hannifin WKN PJ4JCX ISIN DE000PJ4JCX2 Basispreis 717,534 USD K.O.-Schwelle 717,534 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.