BERLIN (dpa-AFX) - Ein Drittel der 16- bis 18-Jährigen hat einer Umfrage zufolge online schon sexuelle Belästigung, Übergriffe oder Gewalt erlebt. Eltern sind bei dem Thema zugleich häufig überfragt, etwa bei Einschätzungen, was strafbar ist oder nicht. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) und die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Claus, stellten die Ergebnisse der von ihren Häusern beauftragten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey in Berlin vor.

"Eltern müssen für solche Gefahren sensibilisiert werden und dabei unterstützt werden, sie zu erkennen", sagte Prien. Sie müssten Warnsignale erkennen können und wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen könnten. Claus sagte, nur wenn Erwachsene wüssten, womit es Kinder im Netz zu tun hätten, könnten sie ihnen helfen, wenn es darauf ankomme.

Prien und Claus verwiesen auf die Fortsetzung einer Kampagne unter dem Titel "Schieb deine Verantwortung nicht weg!". Diese gibt mit Videos, Flyern und Plakaten Hinweise, wie Erwachsene Kinder und Jugendliche schützen können. Beteiligt sind dieses Mal Prominente wie Collien Fernandes, Rebecca Mir oder Axel Milberg. Orte wie Arztpraxen, an denen Menschen Zeit zum Lesen haben, sollen das Material zur Ansicht auslegen.

Umfrage offenbart Wissenslücken

Die vorgestellte Umfrage offenbart Wissenslücken. So weiß mehr als die Hälfte der Eltern (58 Prozent) nicht, dass unerwünschtes Zusenden sexueller Bilder durch Erwachsene an Minderjährige eine Straftat ist. Ein Drittel der Eltern zeigt sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche nicht an, weil sie gar nicht wissen, was strafbar ist.

57 Prozent haben noch nie von "Cybergrooming" gehört - die gezielte Kontaktanbahnung zu Minderjährigen durch Erwachsene über Online-Netzwerke oder Chats in Spielen. Täter verschleiern dabei ihre Identität und ihr wahres Alter. Den Begriff "Sextorsion" - also Erpressung mit zuvor erschlichenen intimen Fotos oder Videos - kennen nur 18 Prozent der Eltern.

Civey befragte im Juli 1.500 Eltern von 13- bis 18-Jährigen und 500 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren./jr/DP/jha