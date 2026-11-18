SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird bei seinem China-Besuch nach Angaben eines US-Regierungsbeamten für ein separates Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen. Das Zweiergespräch soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr./rin/DP/jha