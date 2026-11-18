Jerusalem, 18. ⁠Nov (Reuters) - Das von US-Präsident Donald Trump geleitete Gremium zur Überwachung des Friedensplans für den Gazastreifen hat Israel und der Hamas vorgeworfen, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. In einem zwölfseitigen Bericht für den UN-Sicherheitsrat warnt das Board of Peace (Friedensrat) vor einem Scheitern der seit 13 ‌Monaten geltenden Feuerpause. Die Kluft zwischen den Vereinbarungen und der Lage vor Ort bleibe das größte Risiko für den Friedensprozess, heißt es in dem Dokument, das der ⁠Nachrichtenagentur Reuters ⁠vorliegt. Eine Waffenruhe, die keine sichtbaren Ergebnisse liefere, könne nicht auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden.

Israel greift den Gazastreifen fast täglich an. Das Gremium kritisiert die Regierung in Jerusalem wegen fehlender Entscheidungen über den Aufbau einer zivilen palästinensischen Polizeitruppe. Israelische Beschränkungen für Hilfsgüter und Finanzierungslücken behinderten überdies die Vorbereitungen auf Überschwemmungen im Winter. Der radikal-islamischen Hamas ‌wird in dem Dokument vorgeworfen, weiterhin israelische Truppen zu ‌attackieren und Steuern auf eingeführte Waren zu erheben. Dadurch würden Güter des Grundbedarfs knapp.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu äußerte sich zunächst nicht. Der hochrangige Hamas-Vertreter Basem Naim wies ⁠den Bericht als "reine Desinformation" zurück. Das Gremium gebe Israel Rückendeckung, damit sich das Land ‌seinen Verpflichtungen entziehen und seine Aggression im ⁠Gazastreifen fortsetzen könne, erklärte er.

Trump hatte das Gremium ins Leben gerufen, um seinen Plan zur Beendigung des Krieges zu überwachen. Dieser geriet jedoch kurz nach Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober 2025 ins Stocken. ‌Während die Hamas im Juli einem Fahrplan ⁠zur Entwaffnung und Übergabe der Verwaltung zustimmte, ⁠lehnte Israel ihn ab. Die Regierung will ihre Truppen nach eigenen Angaben erst abziehen, wenn die Hamas zerschlagen ist.

Der Krieg war durch den Hamas-Angriff auf Israel im Oktober 2023 ausgelöst worden, bei dem rund 1200 Menschen getötet wurden. Bei der israelischen Offensive im Gazastreifen sind seither 74.000 Palästinenser ums Leben gekommen. Die mehr als zwei Millionen Einwohner des Küstengebiets drängen sich derzeit auf etwa einem Drittel der Fläche, meist in Zelten und beschädigten Gebäuden. Israel hält die übrigen, weitgehend zerstörten ⁠Gebiete besetzt.

(Bericht von Alexander CornwellBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)