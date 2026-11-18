Verfassungsgericht: Keine Neuauszählung der BSW-Stimmen bei der Bundestagswahl
Reuters · Uhr
Karlsruhe, 18. Nov (Reuters) - Die Stimmen für die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der vergangenen Bundestagswahl müssen nicht neu ausgezählt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies die Wahlprüfungsbeschwerde als unzulässig zurück, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.
(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteBofa sieht Silber bei 75 Dollar - Intel und Micron im Blickgestern, 11:58 Uhr · onvista
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio15. Nov. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026
Plus-Analysen
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio15. Nov. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026