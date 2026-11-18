Karlsruhe, ⁠18. Nov (Reuters) - Die Stimmen für die Partei ‌Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der ⁠vergangenen ⁠Bundestagswahl müssen nicht neu ausgezählt werden. Das Bundesverfassungsgericht ‌in Karlsruhe ‌wies die Wahlprüfungsbeschwerde als unzulässig ⁠zurück, wie das ‌Gericht ⁠am Mittwoch mitteilte.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert ‌von ⁠Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)