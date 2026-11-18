Karlsruhe, 18. ⁠Nov (Reuters) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist mit seiner Klage auf Neuauszählung der Stimmen bei der vergangenen Bundestagswahl vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Der Zweite Senat wies unter Vorsitz der Vizepräsidentin Ann-Katrin Kaufhold die Wahlprüfungsbeschwerde der Partei als unzulässig ab. In der am Mittwoch veröffentlichen Entscheidung ‌hießt es, die bloße Andeutung der Möglichkeit von Wahlfehlern genüge nicht. Ein konkreter Sachverhalt sei nicht dargelegt worden, "aus dem sich ergeben würde, worin ein mandatsrelevanter Wahlfehler ⁠bestehen soll", ⁠erläuterte das Gericht. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht bezeichnete die Entscheidung als Fehlurteil. Die Partei werde den Gang vor den Europäischen Gerichtshof prüfen, sagte sie dem Sender Welt-TV.

Das BSW hatte den Einzug in den Bundestag bei der Wahl am 23. Februar 2025 mit 4,981 Prozent der Stimmen nur knapp verpasst. Es fehlten 9529 Stimmen zum Erreichen der ‌Fünf-Prozent-Hürde. Das BSW zog vor das Bundesverfassungsgericht und ‌argumentierte, dass Stimmen für die Partei teils als ungültig gewertet, teils mit der Kleinpartei Bündnis Deutschland verwechselt worden seien. Die Partei wies darüber hinaus auf eine Korrektur des vorläufigen Endergebnisses ⁠hin. Beim amtlichen Endergebnis der Auszählung hatte das BSW 4277 Zweitstimmen mehr erreicht als ‌beim vorläufigen Resultat.

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts entschied ⁠aber, dass man von der Korrektur eines vorläufigen Ergebnisses nicht auf eine Vielzahl unbemerkter Wahlfehler schließen könne, solange es keine konkreten Hinweise darauf gebe. Auch die Verwechslung mit Stimmen für das Bündnis Deutschland hielt der Zweite Senat ‌nicht für plausibel. Auf den Stimmzetteln ⁠war das Bündnis Deutschland in Großbuchstaben und ⁠mit seiner vollständigen Bezeichnung angegeben. Das BSW war hingegen mit der Kurzbezeichnung "BSW" und angrenzend mit der vollständigen Parteibezeichnung "Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit" aufgeführt.

Wagenknecht kritisierte, nach dem Urteil habe "keine Partei mehr eine echte Chance, bei knappen Ergebnissen und offenkundigen Unregelmäßigkeiten eine Überprüfung zu erreichen." Damit wäre künftig auch echte Wahlfälschung möglich. "Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, tatsächlich auch an den Europäischen Gerichtshof zu gehen", sagte sie Welt-TV. Dieses Verfahren werde jedoch wahrscheinlich länger als die laufende Legislaturperiode dauern. Dennoch ⁠werde das BSW diesen Schritt prüfen.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)