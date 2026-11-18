18. Nov (Reuters) - Das ⁠Warten hat ein Ende: Nach 13 Jahren und Produktionskosten von schätzungsweise mehr als einer Milliarde Dollar feiert das wohl am sehnlichsten erwartete Videospiel der Geschichte seinen weltweiten Verkaufsstart. "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) des Entwicklers Rockstar Games wird am Donnerstag jeweils um Mitternacht Ortszeit freigeschaltet, beginnend in Neuseeland. Bereits vor ‌der offiziellen Veröffentlichung zeichnet sich ein massiver kommerzieller Erfolg für den Mutterkonzern Take-Two Interactive ab. Dem Analyseunternehmen Sensor Tower zufolge wurden bis Dienstag schätzungsweise knapp 16 Millionen Exemplare verkauft, ⁠was einem Umsatz ⁠von mehr als 1,5 Milliarden Dollar entspricht.

Der neueste Teil der 1997 gestarteten Action-Reihe ist für die Konsolen PlayStation 5 von Sony sowie Xbox Series X und S von Microsoft erhältlich. Die Handlung verlagert sich nach Vice City, einer fiktiven Version von Miami. Die Spieler schlüpfen abwechselnd in die Rollen des kriminellen Paares Lucia Caminos und Jason Duval. Experten und Entwickler deuten an, ‌dass GTA VI weniger provokant ausfallen könnte als seine ‌Vorgänger. Ein wahlloses Gemetzel würde für ein junges Paar, das mit dem Rücken zur Wand stehe, wenig Sinn ergeben, sagte Rob Nelson, einer der Kreativchefs bei Rockstar, der Zeitung "Guardian".

Auch der Historiker Tore Olsson von ⁠der Universität Tennessee erklärte, Jason und Lucia seien zweifellos Kriminelle und würden regelmäßig das Gesetz brechen. "Aber ‌ich glaube nicht, dass das neue Spiel von ⁠den Spielern verlangt, sinnlose Massaker zu verüben. Es könnte diejenigen sogar bestrafen, die sich für diese Spielweise entscheiden."

Der Vorgänger "Grand Theft Auto V" war 2013 erschienen und zählt zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten. Entsprechend groß sind die Erwartungen an den Nachfolger, dessen ‌Hauptgeschichte schätzungsweise 50 Stunden Spielzeit umfasst. Einige Spieler ⁠versuchen, bereits Stunden vor dem offiziellen Start ⁠in ihren Heimatländern Zugang zu erhalten, indem sie die Regionseinstellungen ihrer Konsolen auf Neuseeland umstellen.

Wie extrem der Hype nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit ist, zeigt die Reaktion der Fans, die sich zum Teil für die Veröffentlichung eigens Urlaub genommen haben. "Ich habe meiner ganzen Familie bereits gesagt: Stört mich nicht, sprecht nicht mit mir", erklärte ein 27-jähriger Vater aus Australien. "Ich werde dieses Spiel spielen und ich werde nicht erreichbar sein."

(Bericht von Aditya Soni in Bangalore und Rosalba O'Brien in New York, Mitarbeit von Matt Silverstein in Los Angeles, Adrianna Ebert ⁠in Danzig, Cordelia Hsu und Christine Chen in Sydney, bearbeitet von Patricia WeißRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)