BAKU/ERIWAN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seinen Besuch in der Kaukasusregion an diesem Mittwoch nach seinen Gesprächen in Aserbaidschan in Armenien fort. In der Hauptstadt Eriwan geht es nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin um die Umsetzung der strategischen Agenda, die im Dezember 2025 zwischen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Regierungschef Nikol Paschinjan vereinbart worden war.

Wadephul will in Eriwan neben Paschinjan auch seinen Kollegen Ararat Mirsojan treffen. Bei den Gesprächen soll es zudem um Fragen regionaler Sicherheit, die weitere Normalisierung der Beziehungen zu Aserbaidschan und der Türkei sowie um Möglichkeiten für eine vertiefte Zusammenarbeit mit der EU gehen. Eriwan, das traditionell gute Beziehungen zu Moskau und Teheran unterhält, hat sich unter Paschinjan verstärkt dem Westen zugewandt. Das Verhältnis zu Russland ist stark abgekühlt.

Zwischen Armenien und dem von der Türkei unterstützten Aserbaidschan gab es jahrzehntelang einen Konflikt um die Region Bergkarabach. Im Herbst 2023 eroberte Aserbaidschan die Region nach einer langen Blockade und kurzen, schweren Kämpfen. Der Großteil der Bevölkerung der Region - mehr als 100.000 ethnische Armenier - war zur Flucht gezwungen. Im August 2025 unterzeichneten beide Länder unter Federführung von US-Präsident Donald Trump eine gemeinsame Erklärung über einen Friedensvertrag./bk/DP/jha