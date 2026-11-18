BAKU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besteht vor dem Dreiertreffen der USA, Russlands und Chinas an diesem Donnerstag auf eine Beteiligung Europas an Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. "Ich gehe davon aus und habe auch keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die Gespräche über die Zukunft der Ukraine zwischen Russland und der Ukraine unter Beteiligung Europas geführt werden", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ceyhun Bayramov in der Hauptstadt Baku.

Ansonsten werde man keine nachhaltige Lösung erreichen können, die garantiere, "dass nach diesem Krieg, der hoffentlich möglichst schnell beendet wird, nicht ein neuer Konflikt entsteht", warnte Wadephul. So habe er allerdings auch die bisherigen Gespräche insbesondere mit seinen Kollegen aus den USA und China verstanden. Dabei sei klar gewesen, "dass Europa eine entscheidende Rolle mit bei der Lösung des Konfliktes zu spielen hat und dass das nicht an einem dritten Ort geschehen kann".

Wadephul begrüßte zugleich grundsätzlich den im südchinesischen Shenzhen geplanten Trilog zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin. "Jedes Gespräch, das geführt wird, ist ein gutes Gespräch, sage ich als Außenpolitiker."

Bayramov sagte, man müsse das Treffen in Shenzhen ernst nehmen, unter anderem, da es sich um Mitglieder des UN-Sicherheitsrates handele. Die Welt erwarte, dass für die drängenden Konflikte und Kriege Lösungen gefunden werden./bk/DP/mis