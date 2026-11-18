Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch im Sog einer schwachen Wall Street nachgegeben. Der Dax fiel unter die Marke von 26.000 Punkten und durchbrach erstmals seit Ende Oktober die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Letztlich fiel der Leitindex 1,19 Prozent auf 25.736 Zähler. Der MDax sank um 0,89 Prozent auf 29.879 Punkte.

"Die Wirkungsdauer der jüngst verschriebenen Beruhigungspille durch starke Nvidia-Zahlen scheint abgelaufen. Die Investoren bewegen sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen harten Fakten und den großen Versprechen von morgen. KI-Zweifel, Zinsrisiken und politische Fragezeichen bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft", konstatierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

Vor dem historischen Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin sowie dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic am Donnerstag seien die Anleger lieber auf Nummer sicher gegangen, hieß es weiter.

Am Vorabend hatte der KI-Riese Nvidia seinen mit Spannung erwarteten Quartalsbericht veröffentlicht, der die Anleger nur vorübergehend beruhigt hatte. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Nachricht des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns.

Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungskrise, Verzögerungen in der Rechenzentrums-Infrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren.

Siemens Energy plant Sparten-Umbau

Erholt präsentierten sich vor allem Tech-Werte wie Siemens Energy und Infineon im Dax sowie Siltronic, Aixtron und Suss Microtec im MDax.

Die Aktien von Siemens Energy haben am Mittwochabend mit plus 1,34 Prozent notiert. Das "Manager Magazin" (MM) hat sich in einem Bericht der geplanten Abspaltung der Industriesparte "Transformation of Industry" (TI) gewidmet. Um Teilverkäufe zu erleichtern, werde das kleinste Konzernsegment gerade weiter aufgeteilt.

Für Anleger wohl besonders interessant ist die Aussage eines Fondsmanagers, der in dem Bericht damit zitiert wird, dass TI bei aktuellen Kursen an der Börse überhaupt kein Wert zugemessen werde. Dabei wird das Management laut dem Magazin von Interessenten aus dem Bereich Private Equity geradezu umgarnt.

Die Aktien der Deutschen Bank gaben am Mittwoch nach und notieren im Dax mit einem Minus von 3,35 Prozent. Hintergrund sind die jüngsten Schlagzeilen rund um ein massives Datenleck, zu dem sich nun auch Konzernchef Christian Sewing selbstkritisch äußerte.

"Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".

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(mit Material von dpa-AFX)