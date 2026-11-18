Seoul, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die Warnungen vor Schwachstellen in weit verbreiteten Programmiersprachen reißen nicht ab: Behörden in den USA und Südkorea riefen am Mittwoch Nutzer dazu auf, ihre Versionen von JavaScript ‌auf den neuesten Stand zu bringen. Andernfalls könnten Angreifer die Sicherheitslücken nutzen, um Rechner unter ihre Kontrolle oder zum ⁠Absturz ⁠zu bringen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge rief das südkoreanische Präsidialamt sogar eine Krisensitzung ein, um Gegenmaßnahmen zu erörtern. Nach einer Erhebung des Softwareanbieters JetBrains ist mehr als die Hälfte aller Programme in dem Land ‌in JavaScript geschrieben. Weltweit liege die ‌Quote bei 30 Prozent.

Mithilfe von JavaScript können Webseiten interaktiv gestaltet werden. Die Programmiersprache wurde vom SAP-Rivalen Oracle entwickelt und ist auch ⁠auf kritischen IT-Systemen von Unternehmen, staatlichen Behörden oder dem Militär ‌weit verbreitet. Oracle war ⁠zwar für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das Unternehmen hatte am Dienstag jedoch eine überarbeitete Version der Programmierumgebung Java Development Kit veröffentlicht, mit der ‌die Schwachstellen geschlossen werden sollen.

Vor ⁠wenigen Wochen hatten Sicherheitslücken in ⁠der beliebten Web-Programmiersprache PHP weltweit für Aufsehen gesorgt. Einige Unternehmen und staatliche Institutionen nahmen ihre Internetauftritte damals zeitweise vom Netz, nachdem Cybersicherheitsfirmen eine Flut von Angriffen registriert hatten, bei denen Kriminelle die bekannt gewordenen Schwachstellen auszunutzen versuchten.

(Bericht von Jack Kim, unter Mitarbeit von Anne Marie Roantree, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)