Was könnte es für Schnäppchenjäger Schöneres geben als Kursverluste von 30, 40, 50 Prozent und mehr, obwohl das Unternehmen hinter der Aktie solide dasteht? Im Falle eines deutschen Finanzwerts ist genau das der Fall. Deswegen habe ich selbst die Aktie kürzlich gekauft.

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