Berlin, 18. Nov (Reuters) - ⁠Rückschlag für den deutschen Wohnungsbau: Der seit über einem Jahr anhaltende Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen ist im September gestoppt worden. Die Zahl brach um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 20.800 ein, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das war das erste Minus seit Mai 2025 und zugleich ‌das stärkste seit fast zwei Jahren. "Der Rückgang ist auch auf die hohe Anzahl an Baugenehmigungen im Vorjahresmonat zurückzuführen", erklärten die Statistiker.

Trotz des schwachen Septembers fällt die Bilanz für die ersten ⁠drei Quartale des ⁠Jahres positiv aus: Von Januar bis September wurden Baugenehmigungen für 190.200 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden erteilt. Das waren 8,4 Prozent oder 14.700 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wirtschaftsverbände sehen dennoch keine Trendwende. "Hohe Baukosten, überbordende Vorschriften, fehlende Planungssicherheit und die Diskussion über die Vergesellschaftung in Berlin verhindern, dass aus Genehmigungen auch Bauprojekte werden", sagte der Präsident des Immobilienverbandes Deutschland (IVD), Dirk Wohltorf. "Alle ‌Baugenehmigungen, die jetzt erteilt wurden, sind noch vor den Zinsanstiegen ‌und der Debatte über den Investitionsstandort Deutschland beantragt worden."

"SOZIALER SPRENGSTOFF"

Der positive Trend sei zwar eine Grundvoraussetzung für den Wohnungsneubau, betonte auch der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Eine Trendwende liege aber in weiter Ferne. So sei ⁠die Zahl der erloschenen Baugenehmigungen 2025 um 23 Prozent und 2024 um 27,8 Prozent gestiegen. "Die Wohnraumkrise ‌bleibt eines der großen, nicht gelösten gesellschaftlichen Probleme ⁠mit sozialem Sprengstoff", sagte Bauindustrie-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller.

In diesem Jahr sind die Bauzinsen gestiegen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wegen der erhöhten Inflationsgefahren zweimal angehoben hatte - im Juni und zuletzt im September auf aktuell 2,50 Prozent.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden bis Ende September ‌insgesamt 154.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 8,0 Prozent ⁠oder 11.400 mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei ⁠stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 4,8 Prozent auf 34.900. Bei den Zweifamilienhäusern nahm sie um 17,7 Prozent auf 11.100 zu. In Mehrfamilienhäusern genehmigten die Aufsichtsbehörden 101.800 Neubauwohnungen, ein Plus von 9,3 Prozent. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen sank dagegen um 8,0 Prozent auf 6200.

Das Geschäftsklima im deutschen Wohnungsbau hat sich im Oktober leicht verbessert. Das Barometer stieg auf minus 24,0 Punkte von minus 24,7 Punkten im September, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Zwar blickten die Unternehmen etwas weniger pessimistisch auf die kommenden Monate, ⁠bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage aber schlechter. "Im Wohnungsbau zeichnet sich weiterhin keine durchgreifende Erholung ab", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)