Düsseldorf/Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht die Pläne des Chemiekonzerns BASF zur Übernahme des Essener Rivalen Evonik kritisch. "Wir stehen zu dieser Entscheidung, dass sich dieses Unternehmen ‌eigenständig weiterentwickelt", sagte der CDU-Politiker in der Landespressekonferenz in Düsseldorf am Mittwoch. "Deswegen sehen wir diese Übernahme-Idee ⁠von ⁠BASF, vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr skeptisch", fügte er hinzu.

Bei Evonik in Nordrhein-Westfalen (NRW) arbeiteten 11.000 Menschen, "sehr forschungsstark, mit einer hohen Kompetenz, insbesondere im Bereich der Spezialchemie", sagte Wüst. "11.000 Mitarbeiter sind keine Pommesbude. ‌Ich möchte, dass dieser Teil, dieser ‌industrielle Kern hier in NRW erhalten bleibt." Größe allein sei kein Kriterium, sagte er zu einer Fusion, ⁠auch wenn beides tolle Unternehmen seien. Es gebe ‌einen Plan für Evonik, der ⁠in der Umsetzung sei. Damit würden auch in Zukunft gute Arbeitsplätze bei Evonik gesichert, trotz aller Veränderungen. "Das ist die Entscheidung, die bisher ‌getroffen ist, und ⁠wir stehen zu dieser Entscheidung, ⁠dass sich dieses Unternehmen eigenständig weiterentwickelt."

Der Ludwigshafener Chemieriese hat nach Reuters-Informationen in einem Schreiben an die nordrhein-westfälische Landesregierung und den Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung für den Fall einer Übernahme mögliche weitergehende Zusagen für Standorte, Arbeitsplätze und Ausbildung skizziert.

(Bericht von Andreas Rinke, Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)