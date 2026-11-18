Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Unverständnis für die Kritik geäußert, dass die Senkung der Stromsteuer ab 2027 nur im kommenden Jahr gegenfinanziert sei. "Wir machen ganze Jahressteuergesetze für ein Jahr, deswegen ‌heißen sie Jahressteuergesetze", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch vor der Landespressekonferenz in Düsseldorf. "Es ist immer schön, wenn man ⁠alles für ⁠die Ewigkeit versprechen kann, aber das glaubt sowieso keiner", fügte er hinzu. "Natürlich" werde man eine Lösung für die kommenden Jahre finden, betonte Wüst, der eine erneute Anhebung der Stromsteuer Ende 2027 für nicht denkbar hält. Er verstehe ‌die Kritik an dem Beschluss des Koalitionsausschusses ‌von CDU, CSU und SPD nur "minimal". Es sei gut, dass man die Finanzierung für 2027 sichergestellt habe. Etliche SPD-Politiker hatten ⁠zuvor die fehlende langfristige Gegenfinanzierung für die Stromsteuersenkung kritisiert.

Wüst lobte ‌vor allem Kanzler und CDU-Chef ⁠Friedrich Merz für das Verhandlungsergebnis. "Es ist gut, dass Friedrich Merz da standhaft war und wir da alle gemeinsam drangeblieben sind", sagte der Ministerpräsident. "Das ist ein gutes ‌Signal und ein guter Erfolg ⁠auch für die Bundesregierung, auch ⁠für Friedrich Merz." Dass die schwarz-rote Koalition dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nun umsetze, werde allen Beteiligten guttun. Man werde zudem weiter über einen möglichen Ausgleich der kalten Progression in der Einkommensteuer sprechen.

Vor allem die CDU-Ministerpräsidenten hatten Kanzler Merz zur Absenkung der Stromsteuer getrieben. Die Länder haben dadurch keine Steuerausfälle.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)