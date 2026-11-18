- von Liz Lee ⁠und Laurie Chen

Shenzhen, 18. Nov (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping und der russische Staatschef Wladimir Putin haben vor einem als historisch geltenden Dreiertreffen mit US-Präsident Donald Trump die Politik des Westens kritisiert. Xi kündigte am Mittwoch auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Technologiemetropole Shenzhen an, den Handelsprotektionismus entschlossen zu bekämpfen. Putin verurteilte seinerseits die westlichen Sanktionen, die gegen sein Land wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt worden sind.

Trump landete wenige Stunden nach den Reden der beiden Staatschefs in China. Xi begrüßte Trump persönlich am Flughafen – es ‌war das erste Mal seit Xis Amtsantritt, dass er einem Staatsgast diese Ehre erwies. Er erwiderte damit eine Geste Trumps bei ihrem letzten Treffen im September auf dem US-Militärstützpunkt Joint Base Andrews. Die beiden Präsidenten umarmten sich kurz und wechselten einige Worte, bevor sie zu ihren Wagenkolonnen gingen. "China ist ein Land der Etikette ⁠und hat die Tradition, Höflichkeit ⁠zu erwidern", sagte Xi laut amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Er freue sich auf Gespräche über die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, die Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum und die Weltlage, erklärte Xi demnach weiter. Trump sagte Xinhua zufolge, jedes Treffen mit Xi sei "sehr angenehm" gewesen.

Beide trafen sich anschließend am Apec-Gipfelort mit Putin und anderen Staats- und Regierungschefs zu einer Begrüßung per Handschlag, einem Gruppenfoto und ein Bankett. Xi, Trump und Putin wollen am Donnerstag am Rande des Gipfels zu ihrem Dreiertreffen zusammenkommen. Sie könnten dabei über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den US-Konflikt mit dem Iran sowie andere Brennpunkte wie Handel, Künstliche Intelligenz (KI) und Atomwaffen sprechen.

"GROSSER POTENZIELLER NUTZEN"

Putin bezeichnete die Welt in seiner Rede als "turbulent", erklärte ‌jedoch, Meinungsverschiedenheiten ließen sich beilegen, indem man sich "an den Verhandlungstisch setzt". "Ich erwarte daher einen großen potenziellen Nutzen ‌von dem bevorstehenden Dreiertreffen", sagte er. Die Begegnung zog Vergleiche mit der Konferenz von Jalta im Jahr 1945 nach sich. Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion legten damals ihre Einflusssphären fest und damit den Grundstein für die Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Jalta wurde zum Inbegriff für Abmachungen von Großmächten, die kleineren Ländern aufgezwungen werden. Der Ort liegt auf der von Russland ⁠völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel Krim.

Das Treffen in Shenzhen hat zudem die Regierungen einiger europäischer und asiatischer Länder verunsichert. Sie befürchten, dass die größten Militärmächte der Welt ihre Interessen ‌übergehen. Das russische Präsidialamt tat die Vergleiche mit Jalta in dieser Woche als "Spielereien von ⁠Politikwissenschaftlern" ab, erklärte jedoch, das Treffen werde großen Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Das Dreiertreffen wird nach Angaben Pekings den Weltfrieden fördern.

"EHEMALIGE HEGEMONE"

Xi warb in seiner Eröffnungsrede vor Wirtschaftsvertretern für einen "freien und offenen Handel". Er versuchte dabei, sein Land als stabilen Partner auf der Weltbühne darzustellen – im Gegensatz zu den USA, die unter Trump die Zölle erhöht haben und eine konfrontativere Außenpolitik verfolgen. "Wir müssen das regelbasierte multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation als Kernstück entschlossen verteidigen ‌sowie freien und offenen Handel und Investitionen unterstützen", sagte Xi. China werde weiter in seine ⁠Industrie und in neue Technologien investieren, erklärte er weiter. Die zweitgrößte Volkswirtschaft ⁠der Welt werde Zölle senken, ihre Märkte weiter öffnen und sich gegen Protektionismus sowie Unilateralismus stellen.

Die US-Regierung hatte vor Xis Auftritt weitere Einschränkungen für Chinas Zugang zu fortschrittlichen KI-Chips von Unternehmen wie Nvidia angekündigt. Dies könnte die fragile Ruhe im Handelsstreit mit Peking weiter gefährden. Peking hat Gegenmaßnahmen angedroht. Westliche Handelspartner werfen China vor, durch eine Förderung der eigenen Industrie auf Kosten der Verbraucher jährliche Handelsüberschüsse von mehr als einer Billion Dollar zu erzielen. Peking hält sein Wachstumsmodell dagegen für angemessen für eine Volkswirtschaft, die erst noch zu den reichsten der Welt aufschließt.

Putin trat direkt nach Xi auf die Bühne und bezeichnete die westlichen Mächte als "ehemalige Hegemonen". Die Ukraine hatte vor seiner Rede die wichtige Straßenbrücke über die Straße von Kertsch zwischen der Krim und Russland lahmgelegt, was für Putin einen schweren Rückschlag in dem seit vier Jahren andauernden Krieg bedeutet. Europa befinde sich in einem "demütigenden Niedergang", sagte der russische Präsident. Die nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängten antirussischen Sanktionen hätten ⁠das Gegenteil bewirkt. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass die traditionellen Instrumente wirtschaftlicher Dominanz und faktischen Zwangs weitgehend ausgedient und viel von ihrer einschüchternden Wirkung verloren haben", sagte Putin.

(Mitarbeit Ju-Min Park in Shenzhen, Jekaterīna Golubkova in Tokio, Farah Master in Hongkong und Shi Bu in PekingBearbeitet von Marius Zaharia und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)