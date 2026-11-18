Shenzhen, 18. Nov (Reuters) - ⁠Chinas Präsident Xi Jinping und der russische Staatschef Wladimir Putin haben vor dem Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump die Politik des Westens kritisiert. Xi versprach am Mittwoch auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Technologiemetropole Shenzhen, den Handelsprotektionismus zu bekämpfen. Putin verurteilte seinerseits die westlichen Sanktionen, die als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhängt worden sind.

Die beiden ‌Staatschefs hielten ihre Reden vor der Ankunft Trumps, der zuvor in Manila regionale Verbündete getroffen hatte. Die drei Politiker wollen am Donnerstag am Rande des Gipfels zusammenkommen. Sie könnten dabei über den russischen Krieg gegen die Ukraine, ⁠den Iran-Konflikt sowie ⁠andere Brennpunkte wie Handel, Künstliche Intelligenz (KI) und Atomwaffen sprechen. Putin bezeichnete die Welt als "turbulent", erklärte jedoch, Meinungsverschiedenheiten zwischen Ländern ließen sich beilegen, indem man sich "an den Verhandlungstisch" setzt. "Ich erwarte daher einen großen potenziellen Nutzen von dem bevorstehenden Dreiertreffen zwischen den Staatschefs Russlands, Chinas und der USA", sagte er.

Xi warb in seiner Eröffnungsrede vor Wirtschaftsvertretern für einen "freien und offenen Handel". Sein Land stellte er dabei als stabilen Partner auf der Weltbühne dar – im Gegensatz zum wirtschaftlichen Hauptrivalen USA, ‌der unter Trump die Zölle erhöht hat und eine entschlossenere Außenpolitik verfolgt. "Wir ‌müssen das regelbasierte multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation im Zentrum entschlossen verteidigen, freien und offenen Handel sowie Investitionen unterstützen und die Stabilität und das reibungslose Funktionieren der globalen Industrie- und Lieferketten aufrechterhalten", sagte Xi.

"BESTÄNDIG UND POSITIV"

Die US-Regierung hatte vor Xis Auftritt weitere ⁠Einschränkungen für den Zugang Chinas zu fortschrittlichen KI-Chips von Unternehmen wie Nvidia angekündigt. Dies könnte den fragilen Waffenstillstand im Handelsstreit ‌mit Peking weiter gefährden. China hat Vergeltung angekündigt. Westliche Handelspartner ⁠werfen China vor, durch eine Förderung der eigenen Industrie jährliche Handelsüberschüsse von mehr als einer Billion Dollar zu erzielen. Washington, Brüssel und andere sorgen sich über Chinas Dominanz bei den Lieferketten, die dem Land ein geopolitisches Druckmittel verschaffe.

Putin trat direkt nach Xi auf die Bühne und bezeichnete die westlichen Mächte als "ehemalige ‌Hegemonen". Die Ukraine hatte vor seiner Rede die wichtige Straßenbrücke über ⁠die Straße von Kertsch zwischen der Krim und ⁠Russland zerstört, was für Putin einen schweren Rückschlag in seinem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg bedeutet. Europa befinde sich in einem "demütigenden Niedergang", sagte der russische Präsident. Die nach seiner Invasion der Ukraine verhängten antirussischen Sanktionen hätten das Gegenteil bewirkt und sein Land stattdessen gestärkt.

"Die Erfahrung hat gezeigt, dass die traditionellen Instrumente wirtschaftlicher Dominanz und faktischen Zwangs weitgehend ausgedient und viel von ihrer einschüchternden Kraft verloren haben", sagte Putin. "Während Sanktionen, Zölle und Exportbeschränkungen noch eine gewisse abschreckende Wirkung entfalten mögen, sind sie nicht in der Lage, das Wachstum aufzuhalten – geschweige denn, die Volkswirtschaften von Konkurrenten zu zerschlagen." Xi und Putin lobten einander später in einem Zweiergespräch für ihre Partnerschaft, die ⁠sich auf der internationalen Bühne als "beständig und positiv" erweise. Sie kündigten zudem weitere Maßnahmen an, um eine "multipolare Welt" voranzubringen.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova und Farah MasterBearbeitet von Christian Götz und Alexander RatzRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)