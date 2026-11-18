WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist auch im dritten Quartal dieses Jahres zurückgegangen. Im saisonbereinigten Vergleich zum Vorquartal ging die Zahl erneut um 0,1 Prozent auf 45,67 Millionen Personen zurück, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Ähnliche Rückgänge werden bereits seit dem zweiten Quartal 2025 registriert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen 222.000 Personen oder 0,5 Prozent weniger einer Erwerbstätigkeit im Inland nach. Vor allem in der Industrie sind Jobs weggefallen: Hier betrug der Rückgang 167.000 Erwerbspersonen oder 2,1 Prozent. Auch am Bau (-0,5 Prozent) sowie in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (-1,2 Prozent) gingen die Zahlen zurück.

Öffentlicher Dienst wächst

Unterschiedliche Auswirkungen der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung registrierten die Statistiker bei den Dienstleistern. So setzte der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs deutlich um 172.000 Personen (+1,4 Prozent). Rückgänge gab es bei Handel, Verkehr und Gastgewerbe um 113.000 Personen (-1,1 Prozent). Auch im Bereich Information und Kommunikation sowie bei Unternehmensdienstleistern fanden weniger Menschen eine Betätigung.

In dem Quartal setzte sich der Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit fort. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 167.000 auf 42,07 Millionen Personen. Die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger ging ebenfalls zurück. Ihre Zahl sank um 55.000 Personen auf 3,60 Millionen.

Einzelne arbeiten etwas mehr

Im Schnitt leistete jede erwerbstätige Person in dem Quartal 340,7 Arbeitsstunden, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) anhand vorläufiger Daten berechnet hat. Das waren 0,1 Stunden mehr als ein Jahr zuvor. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen sank wegen der geringeren Zahl von Erwerbspersonen im gleichen Zeitraum um 0,3 Prozent auf 15,6 Milliarden Stunden./ceb/DP/stk