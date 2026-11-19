Frankfurt, 19. ⁠Nov (Reuters) - Im Streit mit der Bundesnetzagentur (BNetzA) um den Zugang zu bestimmten Mobilfunkfrequenzen wendet sich 1&1 an die Europäische Union (EU). Die EU-Kommission solle prüfen, ob die Verlängerung der Nutzungslizenzen für das ‌Frequenzband unterhalb eines Gigahertz (GHz) zu vergleichsweise geringen Gebühren eine unerlaubte Beihilfe darstelle, teilte die Mobilfunktochter von United Internet am ⁠Donnerstag mit. ⁠Die BNetzA äußerte sich zunächst nicht.

Die Behörde entschied sich gegen ein neues Vergabeverfahren für Low-Band-Frequenzen. Stattdessen werden die zum Jahresende auslaufenden Nutzungsrechte der etablierten Anbieter Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. ‌Die BNetzA verpflichtet die drei Konzerne, ‌mit 1&1 über eine "kooperative, gemeinsame Nutzung" des Frequenzbandes im Bereich von 800 Megahertz (MHz) zu verhandeln. Sie teilt dem Neuling jedoch kein ⁠eigenes Spektrum zu. "Als Folge muss 1&1 auch in Gebieten, die ‌bereits mit eigenen Antennen versorgt ⁠sind, weiter auf eigentlich unnötiges, aber kostenträchtiges National Roaming im Vodafone-Netz zurückgreifen", kritisierte das Unternehmen. Niedrige Frequenzen werden unter anderem benötigt, um Mobilfunkverbindungen in Innenräumen zu ‌sichern.

Parallel dazu entschied das Verwaltungsgericht ⁠Köln, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mehrere ⁠Klagen gegen den Verzicht auf eine neue Auktion vorzulegen. Dieser solle unter anderem entscheiden, ob die BNetzA mit diesem Schritt gegen Unionsrecht verstoßen habe. Die Kölner Richter hatten vor zwei Jahren die Regeln für die 5G-Auktion von 2019 für rechtswidrig erklärt. Die Behörde habe bei der Festsetzung der Rahmenbedingungen politischem Druck nachgegeben.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)