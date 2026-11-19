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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik sind am Donnerstag nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF eingebrochen. Am Nachmittag fielen die Papiere des Spezialchemiekonzerns um bis zu 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt bewegten sie sich knapp 16 Prozent im Minus bei 18,30 Euro. Die Titel von BASF reagierten kurzzeitig mit einem Kurssprung, kamen aber rasch zurück und verloren in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt 0,6 Prozent auf 50,91 Euro.

Wie der Chemiekonzern BASF mitteilte, hat er seine Bemühungen um eine Übernahme von Evonik eingestellt. Grund dafür sei unter anderem, dass das Unternehmen zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt habe. Der Geschäftsausblick von Evonik und damit verbundene Risiken seien aber keine ausreichende Grundlage, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen. BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pochte aber auf Eigenständigkeit.

Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Jefferies-Analystin Priyanka Patel in einer ersten Reaktion. Sie bestätigte ihre Einstufung für die Evonik-Aktie mit "Hold" und einem Kursziel von 21 Euro.

Für BASF hätte die Übernahme strategische Vorteile bieten können, die starke Europa-Ausrichtung und Risiken bei der Realisierung von Synergien hätten das Geschäft jedoch weniger attraktiv gemacht, bemerkte Patel mit Blick auf BASF. Ihr Anlagevotum für die Anteilscheine der Ludwigshafener lautet weiter "Underperform" bei einem Kursziel von 44 Euro.

Der Experte James Hooper vom US-Analysehaus Bernstein Research zeigte sich nicht überzeugt davon, dass die Verhandlungen zwischen beiden Unternehmen nun beendet sind. Angesichts des Evonik-Kurseinbruchs nach der Absage und eines immer noch möglichen, höheren Angebots könnten die Evonik-Aktionäre ihren Vorstand erneut an den Verhandlungstisch schicken, schrieb er./edh/jha/he