FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Erstnotiz von Anthropic ziehen am Donnerstag die Kurse im zuletzt gebeutelten Technologiesektor an. Die KI-Firma wird bei ihrem Rekord-Börsengang mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet. Im aktiven Handel vor dem IPO, der ein Meilenstein für die gesamte Branche ist, liegen die Kurse bereits rund 20 Prozent über dem Ausgabepreis.

Die entsprechende Branchenfantasie treibt die Indikation für den US-Leitindex Nasdaq 100 nach oben und hilft am Morgen auch deutschen KI-Werten. Im Tradegate-Handel wurden Aktien von Infineon , Aixtron und Siemens Energy mit bis zu drei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Der Kurs des KI-Chipriesen Nvidia wird im außerbörslichen New Yorker Handel mit 1,8 Prozent im Plus taxiert.

Die Experten der LBBW sprachen am Morgen von einem "Mega-Börsengang" und betonten: "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende". Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich der KI-Plattformanbieter Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.

Laut dem Experten Stephen Innes lässt der endgültige Umfang des Angebots die ursprünglich in Aussicht gestellte Preisspanne ziemlich konservativ erscheinen. "Eine fast siebenfache Überzeichnung klingt beeindruckend, doch die eigentliche Preisfindung beginnt erst, wenn die Aktie tatsächlich gehandelt wird", betonte der Experte. Am Nachmittag könnten daher die Karten neu gemischt werden, wenn der US-Handel beginnt. Börsianer erinnerten aber daran, dass auch Liquidität wieder in den Markt zurückfließen dürfte, die zuletzt für die Zeichnung von Anthropic-Aktien blockiert war.

Nach dem Triumph der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Sorge vor einer schärferen Regulierung im November bislang die Stimmung stark getrübt. Für eine nachhaltige Erholung hatten zuletzt die Signale, dass der Megatrend nicht ausklingt, stets nicht ausgereicht. Vor kurzem war es auch Nvidia mit starken Geschäftszahlen und einem guten Ausblick nicht gelungen, ein ausreichend starkes Signal zu senden./tih/ag/stk