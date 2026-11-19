NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Anthropic -Börsengang hat den US-Technologiesektor am Donnerstag beflügelt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sprang im frühen Handel um 2,00 Prozent auf 27.660 Punkte hoch, womit sich die vortags begonnene Erholung beschleunigte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,98 Prozent auf 7.395 Punkte bergauf. Der zuletzt schwache Leitindex Dow Jones Industrial , der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, konnte sich mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 50.217 Punkte lediglich stabilisieren./gl/he