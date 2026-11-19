NEW YORK (dpa-AFX) - Die zunächst freundlichen US-Aktienindizes sind am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ins Minus gerutscht. Auch der starke Börsengang des KI-Konzerns Anthropic half den Kursen nicht. Möglicherweise zogen Anleger Mittel aus einigen Aktien unter anderem aus der Tech-Branche ab, um bei der sich abzeichnenden Anthropic-Rally dabei zu sein.

Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 büßte zuletzt 1,27 Prozent auf 26.773 Punkte ein. Damit verpuffte der jüngste Erholungsversuch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,21 Prozent auf 7.235 Zähler bergab. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, verlor nach der anfänglichen Stabilisierung 1,49 Prozent auf 49.452 Punkte.

Bei Anthropic kühlte sich die Anfangseuphorie deutlich ab. Nach dem frühen Sprung bis auf 115,10 US-Dollar kosteten die Aktien zuletzt noch gut 96 Dollar. Das bedeutete aber immer noch ein Plus von mehr als 15 Prozent zum angehobenen Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs hatte bei 111,50 Dollar gelegen.

Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar legte das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude einen Rekord-Börsengang hin. Es übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX , das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte. Dessen zuletzt etwas erholten Aktien sackten um 3,8 Prozent ab.

Bei den ebenfalls als KI-Profiteure geltenden Halbleitertiteln fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Für AMD ging es als Schlusslicht im Nasdaq 100 um 8,5 Prozent nach unten. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave . Für die Chiphersteller Intel und Qualcomm sowie für Western Digital und Seagate ging es hingegen deutlich bergauf.

Ebenfalls gefragt waren Aktien aus der Branche Cyber-Sicherheit. Palo Alto Networks gewannen 5,9 Prozent und in ihrem Kielwasser Crowdstrike 2,7 Prozent. Palo Alto Networks überzeugte mit Quartalszahlen und übernimmt den KI-Spezialisten Applied Compute.

Die Aktien von Take Two Interactive konnten nicht mehr vom Start des mit großer Spannung erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" profitieren: Sie sanken um 1,2 Prozent. Analysten verwiesen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.

Walmart -Aktien verloren trotz erneut angehobener Jahresziele im Zuge von Quartalszahlen 0,9 Prozent. Die Titel des Handelskonzern haben aber auch einen guten Lauf hinter sich - am Mittwoch waren sie auf den höchsten Stand seit Juli geklettert.

Die Papiere von Insmed sprangen wegen einer möglichen Kaufofferte zuletzt noch um 19 Prozent hoch. Informierten Personen zufolge erwägt der französische Pharmakonzern Sanofi eine Übernahme. Diese Überlegungen sind der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge aber in einem frühen Stadium./gl/he