Aktien von Anthropic legen bei Debüt kräftig zu
Reuters · Uhr
Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Die Aktien von Anthropic debütieren mit deutlichen Aufschlägen an der Wall Street. Sie erschienen am Donnerstag mit 111,50 Dollar erstmals auf den Kurszetteln. Der Zuteilungspreis für die Titel des für sein KI-Modell "Claude" bekannten US-Unternehmens lag bei je 83 Dollar.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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