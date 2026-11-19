Frankfurt, ⁠19. Nov (Reuters) - Die Aktien von Anthropic debütieren ‌mit deutlichen Aufschlägen an der Wall Street. ⁠Sie ⁠erschienen am Donnerstag mit 111,50 Dollar erstmals auf den ‌Kurszetteln. Der ‌Zuteilungspreis für die Titel des ⁠für sein KI-Modell "Claude" ‌bekannten US-Unternehmens ⁠lag bei je 83 Dollar.

(Bericht von Hakan ‌Ersen, ⁠redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)