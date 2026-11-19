WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet aber kurz vor dem Sitzungsende ins Minus gedreht. Der Leitindex ATX gab 0,24 Prozent auf 6.379,10 Punkte ab, nachdem er im Verlauf bereits mehr als ein Prozent gewonnen hatte. Damit absolvierte der ATX bereits seinen sechsten Verlusttag in Folge. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls erneute Kursabschläge.

Positive Nachrichten kamen international aus dem Technologiebereich, diese unterstützten aber nur kurzfristig. Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX . Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI konnte zum Start einen Aufschlag von mehr als einem Drittel zum Ausgabepreis verbuchen.

In einem im Verlauf europaweit starken Technologiesektor sprangen die volatilen AT&S -Aktien am Nachmittag zweistellig um mehr als zehn Prozent in die Höhe. Die Stimmung schwächte sich im Sektor jedoch rasch ab und die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers schlossen mit plus 0,2 Prozent nur mehr gut behauptet.

Mit Zahlenvorlagen rückten die Porr und der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der Baukonzern hat in den ersten drei Quartalen kräftig zugelegt. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Einschätzung von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk. Die Porr-Aktie baute ein Plus von fünf Prozent.

Der Flughafen Wien hat im dritten Quartal den Gewinn gesteigert. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft genannt. Der Umsatz stagnierte. Während das Passagieraufkommen an den Standorten Malta und Kosice anzog, gab es in Wien einen Rückgang. Die Airport-Aktie ging unverändert aus dem Handelstag. Die Zahlen für das dritte Quartal übertrafen sowohl den Marktkonsens als auch die Prognosen der Erste Group und zwar auf allen Ebenen der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Aktie der Erste Group selbst verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent auf 112,20 Euro. Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Overweight" für die Erste-Aktien bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 137 Euro wurde beibehalten.

Lenzing-Titel fielen nach einer negativeren Analystenmeinung um 2,7 Prozent auf 10,22 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 17 auf 13,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten.

Die Baader Bank stuft die Aktien von Polytec aktuell mit dem Anlagevotum "Add" ein. Das 6-Monats-Kursziel bezifferte der zuständige Experte mit 5,06 Euro. Die Papiere des Autozulieferers schlossen bei 4,10 Euro mit plus 0,2 Prozent./ste/mik/APA/jha