(Reuters) - Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal dank florierender KI-Geschäfte deutlich gesteigert. Der Umsatz mit KI-Cloud- und Computing-Diensten stieg um 53 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ohne Sonder- und Bewertungseffekte kletterte der Nettogewinn um 92 Prozent auf 19,9 Milliarden Yuan (rund 2,99 Milliarden Dollar).
Die Investitionen ("Capital Expenditure") stiegen um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Yuan. Anleger hatten sich zuletzt besorgt über die hohen Ausgaben für die KI-Infrastruktur sowie die schwache Konsumnachfrage in China gezeigt. Die Alibaba-Aktie hat in diesem Jahr rund 40 Prozent an Wert verloren.
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