(Reuters) - Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal dank florierender KI-Geschäfte deutlich ‌gesteigert. Der Umsatz mit KI-Cloud- und Computing-Diensten stieg um 53 ⁠Prozent, ⁠wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ohne Sonder- und Bewertungseffekte kletterte der Nettogewinn um 92 Prozent auf 19,9 ‌Milliarden Yuan (rund 2,99 Milliarden ‌Dollar).

Die Investitionen ("Capital Expenditure") stiegen um 60 Prozent auf 50,48 ⁠Milliarden Yuan. Anleger hatten sich ‌zuletzt besorgt über ⁠die hohen Ausgaben für die KI-Infrastruktur sowie die schwache Konsumnachfrage in China gezeigt. ‌Die Alibaba-Aktie ⁠hat in diesem Jahr ⁠rund 40 Prozent an Wert verloren.