Anthropic, der Entwickler des KI-Modells Claude, geht heute an die Nasdaq. Zusammen mit einer Privatplatzierung bei Investoren wie Amazon oder Nvidia bringt der Börsengang 107 Milliarden Dollar ein - das größte IPO der Geschichte. Aber was steckt hinter den Zahlen?

In diesem Video schaue ich folgende Punkte genau an:

Wie Anthropic Geld verdient

Was GuV, Bilanz und Cashflow verraten

Warum die Bewertung je nach Rechnung unterschiedlich hoch ist

Wie teuer Anthropic im Vergleich zu SpaceX und den Magnificent Seven ist

Wem Anthropic gehört: Gründer, Long-Term Benefit Trust, Amazon und Google

Warum deutsche Broker einen anderen Preis zeigen als der US-Prospekt

Eure Fragen

Was Vorbörse und Wettmarkt erwarten

Hinweis: Das Video haben wir aufgezeichnet, bevor der endgültige Ausgabepreis (83 Dollar) und das Volumen der Emission feststanden.

Offenlegung: Georg Buschmann hat im Zuge des IPOs Aktien von Anthropic gezeichnet.