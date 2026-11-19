Heute Start an der Nasdaq
Alle Fakten: Unsere Video-Analyse zum Anthropic-IPO
onvista · Uhr
Anthropic, der Entwickler des KI-Modells Claude, geht heute an die Nasdaq. Zusammen mit einer Privatplatzierung bei Investoren wie Amazon oder Nvidia bringt der Börsengang 107 Milliarden Dollar ein - das größte IPO der Geschichte. Aber was steckt hinter den Zahlen?
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14.11.2026 · 07:30 Uhr · onvista
PlusInvestor über Mega-IPO
In diesem Video schaue ich folgende Punkte genau an:
- Wie Anthropic Geld verdient
- Was GuV, Bilanz und Cashflow verraten
- Warum die Bewertung je nach Rechnung unterschiedlich hoch ist
- Wie teuer Anthropic im Vergleich zu SpaceX und den Magnificent Seven ist
- Wem Anthropic gehört: Gründer, Long-Term Benefit Trust, Amazon und Google
- Warum deutsche Broker einen anderen Preis zeigen als der US-Prospekt
- Eure Fragen
- Was Vorbörse und Wettmarkt erwarten
Hinweis: Das Video haben wir aufgezeichnet, bevor der endgültige Ausgabepreis (83 Dollar) und das Volumen der Emission feststanden.
Offenlegung: Georg Buschmann hat im Zuge des IPOs Aktien von Anthropic gezeichnet.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musstegestern, 16:00 Uhr · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratio15. Nov. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026