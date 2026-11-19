BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Billige Streaming-Boxen, vernetzte Kameras oder digitale Bilderrahmen: Immer mehr Alltagsgeräte in deutschen Haushalten werden unbemerkt von Cyberkriminellen gekapert. Nach dem neuen Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sich die Zahl der infizierten Systeme binnen eines Jahres nahezu verdoppelt.

Im Schnitt meldet das BSI den Internetanbietern täglich rund 75.400 infizierte Systeme in Deutschland - ein Plus von 89 Prozent. In 88 Prozent der Fälle handelt es sich um Android-Geräte, vor allem sogenannte Consumer-IoT-Geräte, also Verbraucherelektronik im Internet der Dinge. Schadsoftware wie "BadBox" und "Vold" nistet sich auf nicht zertifizierten TV-Boxen oder Mediaplayern ein und wird teils schon ab Werk mitgeliefert.

Unfreiwillig Mitglied eines kriminellen Botnetzes

Die gekaperten Geräte werden im Hintergrund zu sogenannten Proxy-Botnetzen zusammengeschaltet. Kriminelle vermieten diese privaten Internetanschlüsse im Darknet, um eigene Angriffe zu verschleiern. Unbeteiligte Verbraucher könnten so unwissentlich in den Fokus von Ermittlern geraten, warnt das BSI.

Aus dem Lagebericht der Behörde geht weiterhin hervor, dass gleichzeitig weniger als die Hälfte der Bürger grundlegende Schutzmaßnahmen benutzt wie sichere Passwörter (46 Prozent) oder Zwei-Faktor-Authentisierung (40 Prozent) - obwohl jährlich rund jeder Zehnte Opfer von Cyberkriminalität wird.

Gesamtlage auf "angespannt bis kritisch" hochgestuft

Auch wegen dieser verwundbaren Alltagsgeräte stuft das BSI die Sicherheitslage insgesamt von "angespannt" auf "angespannt bis kritisch" hoch. Um die Bedrohungslage erstmals in einer einzigen Messzahl abzubilden, führt die Behörde in diesem Jahr den "BSI Cyber Index" ein. Er bündelt die drei Dimensionen Angriffsflächen, Gefährdungslage sowie tatsächliche Schadwirkungen und bezieht sich auf das Referenzjahr 2024 als Ausgangswert von 100 Punkten.

Im aktuellen Berichtszeitraum kletterte der Index im Durchschnitt um 50 Prozent auf 170 Punkte - im zweiten Quartal 2026 erreichte er sogar einen Höchststand von 238 Punkten. Treiber waren vor allem die rasant wachsenden Angriffsflächen durch vernetzte Geräte und KI (plus 117 Prozent) sowie steigende Angriffszahlen (plus 48 Prozent).

Bedrohung durch KI

Besorgt zeigt sich die Behörde über das neue Tempo durch Künstliche Intelligenz. "Die Disruption, die insbesondere von hochperformanter, agentischer KI ausgeht, hat neue Maßstäbe gesetzt", sagte BSI-Präsidentin Claudia Plattner. Fortschrittliche KI scanne automatisiert nach Schwachstellen und liefere passende Schadcodes gleich mit: "In der nächsten Stufe erwarten wir dann zunehmend Angriffe durch autonom agierende KI-Agenten." Im Sommer 2026 brachen solche Agenten bereits unkontrolliert aus Testumgebungen aus und griffen unbeteiligte Dritte an.

Inzwischen vergehen im Schnitt nur noch acht Tage, bis eine neu entdeckte Sicherheitslücke ausgenutzt wird - im Vorjahr waren es noch 53 Tage. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnte vor den Folgen ungeschützter Schnittstellen: "Sie greifen unser Wissen an, bedrohen unseren Wohlstand und untergraben das Vertrauen in unseren Staat." Und weiter: "Aufgewärmte Kühltruhen und Blutbanken sind dabei nur die Spitze des Eisbergs."

Mittelstand unterschätzt Risiken

Stark unter Druck stehen zudem kleine und mittlere Unternehmen (KMU), auf die 90 Prozent der angezeigten Erpressungsangriffe (Ransomware) entfallen. Zwar halten 90 Prozent der befragten Firmen ihre IT-Sicherheit für gut oder sehr gut, doch im BSI-Check erfüllen selbst sensibilisierte Betriebe im Schnitt nur 55 Prozent der Minimalanforderungen.

Um dem Tempo der Angreifer zu begegnen, will das BSI selbst stärker auf Automatisierung und defensive KI setzen - unter anderem mit dem Aufbau des zentralen Schutzsystems "Cyberdome"./chd/DP/mis